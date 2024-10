Assunzioni Aeroitalia: la compagnia aerea italiana a capitale privato è alla ricerca di assistenti di volo. Le selezioni si rivolgono a candidate e candidati interessati a svolgere un ruolo dinamico e stimolante a bordo, garantendo sicurezza e comfort ai passeggeri durante i voli.

Assunzioni Aeroitalia, le figure ricercate e il contratto

La compagnia aerea sta cercando assistenti di volo certificati. Il personale di bordo che supererà il recruiting riceverà una proposta di assunzione a tempo determinato con periodo di prova.

La compagnia ha pubblicato due annunci di selezione, uno generico, su tutto il territorio nazionale, ed uno per la base di Cagliari, in entrambe le proposte sono identici i requisiti, le condizioni contrattuali e la modalità di candidatura.

Assunzioni Aeroitalia, a chi si rivolgono le selezioni

Chi si candida deve avere un diploma di istruzione secondaria di II grado, attestato professionale e iscrizione al registro personale di volo. Inoltre bisogna possedere il passaporto UE senza alcuna limitazione e la visita medica IML in corso di validità.

Le caratteristiche fisiche richieste sono le seguenti:

donne: altezza minima 165 cm;

uomini: altezza minima 170 cm.

Bisogna inoltre avere una buona conoscenza della lingua italiana ed inglese (livello B1) ed essere disponibili a lavorare su turni notturni e festivi.

Saranno preferiti hostess e steward che hanno le seguenti soft skills:

team work;

buone capacità natatorie;

buone capacità comunicative.

Assunzioni Aeroitalia, come candidarsi

Chi vuole candidarsi dovrà inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail: selezioni@aeroitalia.com. Per qualsiasi informazione si può scrivere ugualmente alla casella di posta prima citata.

Si precisa che nelle candidature è obbligatorio allegare foto intera e a mezzo busto non alterate. Diversamente, gli aspiranti non saranno presi in considerazione.