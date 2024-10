La Sicilia, conosciuta come la terra più ricca di: storia, tradizioni e bellezze naturali, sia materiali che non. L’isola vanta un paesaggio unico, costellato di musei, siti archeologici, e testimonianze di civiltà passate. In ogni angolo della Sicilia, dai grandi centri urbani ai piccoli comuni, è possibile immergersi in un’esperienza culturale straordinaria, scoprendo le tracce della storia millenaria che ha modellato l’isola.

La rete dei musei comunali della Sicilia

Attualmente, 85 comuni siciliani e 177 musei hanno aderito alla Rete dei Musei Comunali della Sicilia, un’iniziativa promossa dall’ANCI Sicilia (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Questo progetto ambizioso ha come obiettivo principale la valorizzazione e promozione del patrimonio museale siciliano, attraverso un sistema integrato e sostenibile, che unisca la storia, la cultura e le tradizioni locali. L’adesione a questa rete continua a crescere, coinvolgendo sempre più realtà locali, e rafforzando il ruolo dei musei come luoghi di aggregazione e promozione turistica.

Evento “A Cielo Aperto. Sicilia Paesaggio Museale”

Per presentare ufficialmente al pubblico il progetto della Rete, l’ANCI Sicilia ha organizzato un importante evento intitolato “A Cielo Aperto. Sicilia Paesaggio Museale”, che si terrà il 30 ottobre presso la Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, a Palermo. L’evento durerà dalle 9:00 alle 16:30 e si articolerà in due momenti principali: un Convegno, che affronterà il tema delle reti museali e del loro ruolo nello sviluppo socio-economico sostenibile, e una cerimonia inaugurale, con la partecipazione di istituzioni, sindaci, referenti museali e personalità di rilievo.

Tra i partecipanti spiccano figure come Paolo Amenta, presidente dell’ANCI Sicilia, Gaetano Galvagno, presidente dell’ARS, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale dei Beni culturali, e Alessandra Priante, presidente ENIT.

Cultura e turismo come leve per lo sviluppo

Il convegno, dal titolo “Le reti museali e le relazioni inter-istituzionali: da opportunità a strategia generale Cultura e Turismo 4.0”, sarà moderato da Rosita Rijtano, caporedattrice di PalermoToday, CataniaToday e Agrigentonotizie. Tra i relatori ci saranno esperti di alto livello, come Marcello Minuti, Coordinatore Generale della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, Monica Bruzzone, Consigliere ICOM Liguria, Cristina Chiaiso, Coordinatrice Gruppo di Lavoro Comunicazione Museale ICOM Italia, e altri specialisti del settore.

Il dibattito si concentrerà sul ruolo dei musei come motori dello sviluppo locale, puntando sull’innovazione e la collaborazione tra istituzioni per creare una rete culturale solida. Saranno affrontati temi chiave come la digitalizzazione dei musei, il potenziamento delle relazioni tra i vari attori del territorio e il turismo culturale, con un focus sulle nuove opportunità offerte dalla tecnologia.

Un percorso che va oltre i confini della Sicilia

L’evento del 30 ottobre rappresenterà solo l’inizio di un percorso più ampio. Attraverso un viaggio culturale che toccherà tutta la Sicilia e che si estenderà oltre i confini regionali, si racconterà la storia e l’identità dell’isola, passando attraverso immagini, musica, parole ed emozioni. L’obiettivo è far conoscere la Sicilia come un grande paesaggio museale “a cielo aperto”, accessibile a tutti.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi tramite il sito ufficiale dell’ANCI Sicilia.