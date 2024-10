La giornata di oggi ha segnato un momento storico per la comunità di Misterbianco: l’inizio dei lavori di costruzione di un nuovo parcheggio in via Federico II di Svevia, nel quartiere di Serra Superiore. L’inaugurazione del cantiere ha visto la presenza del sindaco Marco Corsaro, del vice sindaco Santo Tirendi, del presidente del Consiglio Lorenzo Ceglie, insieme ad assessori, consiglieri comunali e rappresentanti del quartiere.

Il sindaco Corsaro ha mantenuto le sue promesse

“Quest’opera rappresenta un impegno che avevamo assunto con i cittadini e oggi stiamo mantenendo”, ha dichiarato con entusiasmo il sindaco Corsaro. Il nuovo parcheggio non sarà solo un luogo per lasciare l’auto, ma diventerà un’infrastruttura moderna e utile per il quartiere. “Ci saranno più posti auto e ordine nell’area intorno alla scuola ‘Sciascia’, ma anche verde e un nuovo punto di ritrovo”, ha aggiunto Corsaro, evidenziando l’importanza di questa opera per la ricucitura urbana e sociale di Misterbianco.

“Abbiamo voluto avere con noi la famiglia di Orazio – ha continuato Corsaro – perché questa opera era un sogno che lui ha coltivato per anni, con passione e determinazione.” Il sindaco ha sottolineato l’importanza di portare avanti le idee che Panepinto ha sostenuto nel tempo. “Siamo certi che oggi Orazio stia sorridendo con noi, vedendo iniziare quel cantiere che finalmente cambierà il volto di questa zona, da tempo dimenticata,” ha concluso il sindaco.

Gli investimenti per la rigenerazione

Il Comune ha investito oltre 600 mila euro per trasformare un’area di ben 5 mila metri quadrati, da anni abbandonata, in uno spazio vivibile e accogliente. Questa iniziativa è un segnale forte di rinascita per la zona, che mira a restituire ai cittadini non solo parcheggi, ma anche spazi verdi e luoghi di aggregazione. La cerimonia ha avuto un tono particolarmente emotivo, poiché i familiari del compianto consigliere comunale Orazio Panepinto, recentemente scomparso, erano presenti.

Alla fine dei lavori, in via Federico II di Svevia, sorgerà un ampio parcheggio che migliorerà significativamente la viabilità del quartiere Serra. Inoltre, l’Amministrazione comunale ha in programma la creazione di spazi verdi e di un centro polifunzionale destinato ad attività di aggregazione sociale, dando così un nuovo volto a una parte importante della comunità.