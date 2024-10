A partire da oggi, 21 ottobre, sono in vendita i biglietti per l’unico concerto siciliano dei Finley, la storica band pop punk italiana. Il gruppo si esibirà il 2 agosto 2025 a Zafferana Etnea nell’ambito del Wave Summer Music 2025, un festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. La data sarà l’unica occasione per i fan siciliani di vedere la band dal vivo nell’isola.

Il “Tutto è possibile Tour”

Il concerto di Zafferana Etnea fa parte del nuovo tour dei Finley, chiamato “Tutto è possibile Tour”, che segue il grande successo dello show-evento al Forum di Milano. Durante lo spettacolo al Forum, la band si è esibita per due ore, proponendo tutti i suoi maggiori successi insieme a ospiti speciali come J-AX, Rose Villain, Naska, e molti altri. Questo tour è un viaggio tra i brani storici della band e le nuove tracce dell’ultimo album, “Pogo Mixtape – Vol.1”, pubblicato nel maggio 2024.

La carriera dei Finley

Formatisi nel 2002, Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso) hanno debuttato nel 2006 con l’album “Tutto è possibile”, prodotto da Claudio Cecchetto. L’album ha venduto oltre 160.000 copie, raggiungendo il doppio disco di platino, e ha catapultato la band tra le più amate del panorama musicale italiano. Con un lungo tour alle spalle e numerosi riconoscimenti, tra cui il Best Italian Act agli MTV EMA’s, i Finley hanno consolidato il loro posto nella storia della musica pop punk italiana.

Biglietti disponibili su Ticketone

I biglietti per il concerto di Zafferana Etnea sono disponibili dalle ore 14 di oggi, 21 ottobre, su Ticketone. A partire dal 26 ottobre, sarà possibile acquistarli anche presso i punti vendita autorizzati Sicilia Ticket. Il concerto sarà un’occasione imperdibile per rivedere dal vivo i Finley, pronti a far rivivere le emozioni di una carriera che ha segnato un’intera generazione, tra vecchi successi e nuovi brani.