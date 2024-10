È iniziato oggi, 21 ottobre, nel Monastero dei Benedettini di Catania il XV Forum della Borsa della Ricerca, un evento promosso dalla Fondazione Emblema in collaborazione con l’assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana e l’Università di Catania. Questo forum rappresenta il principale evento nazionale di “matching tecnologico”, creando un collegamento tra imprese, università e investitori.

Le diverse startup innovative e PMI Siciliane

Per questa edizione del forum, sono state selezionate dieci startup innovative e PMI siciliane. Queste realtà avranno l’opportunità di presentare le loro idee e progetti a un pubblico di investitori e esperti del settore. La partecipazione delle realtà siciliane a questo forum è considerata un’opportunità unica per mostrare il potenziale innovativo della Regione, favorendo al contempo il dialogo tra ricerca e impresa.

Le startup selezionate hanno potuto candidarsi attraverso una call rivolta a realtà attive nei cluster della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) Sicilia. Questa strategia, attuata dalla Regione, sostiene interventi per la ricerca e l’innovazione, promuovendo lo sviluppo di soluzioni sostenibili e innovative. Il forum si concluderà mercoledì, e sarà un’occasione per discutere di progetti futuri e delle sfide che le imprese e i ricercatori devono affrontare.

Le parole dell’Assessore Tamajo

L’assessore Edy Tamajo, intervenendo in apertura della manifestazione, ha sottolineato l’importanza di eventi come il Forum della Borsa della Ricerca: “è un’opportunità unica per mettere in mostra il nostro potenziale innovativo e favorire il dialogo tra ricerca e impresa. Eventi come questo sono fondamentali per attrarre investimenti e favorire lo sviluppo economico del territorio”. Tamajo ha inoltre evidenziato che il forum rappresenta una piattaforma chiave per promuovere l’innovazione e creare sinergie strategiche tra aziende, atenei e centri di ricerca.

Tra le prospettive future

Il XV Forum della Borsa della Ricerca non è solo un evento di networking, ma una vera e propria fucina di idee e opportunità per il futuro dell’innovazione in Sicilia. Grazie al supporto della Regione Siciliana e alla partecipazione attiva delle PMI, il forum si pone come un punto di riferimento per lo sviluppo economico e la valorizzazione del capitale umano e intellettuale presente sul territorio.