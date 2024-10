A partire da venerdì 25 ottobre, il Palazzo della Cultura inaugura la mostra “Piccoli Mondi” dell’artista etneo Aurelio Corona, una personale realizzata in co-organizzazione con il Comune. L’evento si terrà alle ore 19.00 e rappresenta una nuova fase del percorso artistico di Corona, che mette in luce un dialogo tra pittura e scultura in un contesto innovativo.

Un confronto tra pittura astratta e scultura in miniatura

Curata da Federica Bordone, la mostra presenta una selezione delle opere più recenti dell’artista, in un affascinante confronto tra pitture astratte e sculture in miniatura. Le grandi tele di Corona, caratterizzate da colori vivaci e vibranti, si trasformano in piccoli quadri, contornati da diorami fantasiosi che ampliano le prospettive delle opere. Con la sua inconfondibile tecnica dell’assemblage, Aurelio Corona utilizza materiali di varia natura per creare piccole figure che interagiscono con l’opera, dando vita a un universo parallelo e surreale.

Ispirazioni e riferimenti artistici

I “Piccoli Mondi” di Corona ricordano il lavoro di artisti come Slinkachu con i suoi “Little People” e Tatsuya Tanaka con il progetto “Miniature Calendar”. La capacità di Corona di fondere elementi di pittura astratta con sculture in miniatura permette allo spettatore di immergersi in uno spazio multidimensionale, dove il piccolo e il grande convivono in perfetta armonia, creando uno scenario di fantasia e creatività.

Il tema della mostra, “Piccoli Mondi”, invita il pubblico a esplorare microcosmi nascosti, carichi di significato e di storie inedite. Ogni opera rappresenta un piccolo universo a sé stante, in cui figure e oggetti trovano un equilibrio nuovo, riflettendo l’intento di Corona di esplorare l’interazione tra l’arte e il mondo circostante.

Orari e informazioni pratiche

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 7 novembre, con ingresso gratuito. Gli orari di visita sono da martedì a domenica, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte contemporanea e per chi desidera immergersi in mondi fatti di colori, forme e personaggi fantastici.