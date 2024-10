Lavoro Sicilia: Eurospin, Tecnomat e Lidl sono alla ricerca di figure per ampliamento del personale, offrendo opportunità di crescita professionale. Per chi sia interessato a conoscere e rimanere aggiornato sugli annunci di lavoro disponibili in Sicilia, qui di seguito, sono elencate le offerte con dettagli sui benefit, i requisiti e le responsabilità.

Lavoro Sicilia: Eurospin

Il Gruppo Eurospin, conosciuta catena di supermercati, ricerca diverse figure in varie province siciliane. Alcune delle posizioni disponibili:

Per la provincia di Caltanissetta (CL) si ricercano addetti/e al banco salumeria . Si richiedono al candidato conoscenza dei prodotti e capacità comunicative con i clienti, esperienza pregressa non necessaria ma valutata positivamente.

si ricercano addetti/e al banco . Si richiedono al candidato conoscenza dei prodotti e capacità comunicative con i clienti, esperienza pregressa non necessaria ma valutata positivamente. Nel punto vendita di Taormina , nel messinese, sono aperte le posizioni per addetti/e al reparto macelleria . Ai candidati è richiesta competenza tecnica nel trattamento delle carni e nella gestione del banco.

, nel messinese, sono aperte le posizioni per addetti/e al reparto . Ai candidati è richiesta competenza tecnica nel trattamento delle carni e nella gestione del banco. Si ricercano per la sede di Piazza Armerina (EN), addetti/e vendita. Tra le mansioni principali previste, operazioni di cassa, assistenza alla clientela e gestione logistica del punto vendita.

Lavoro Sicilia: Tecnomat

L’azienda rivenditrice di prodotti tecnici professionali per la costruzione e la ristrutturazione della casa, ricerca venditori/venditrici tecnici specializzati nei settori elettricità, piastrelle, falegnameria, ferramenta, idraulica, edilizia, sanitari e vernici. La figura si occupa di curare l’ordine, il rifornimento e l’esposizione delle merci ed inoltre guidare il cliente e aiutarlo nella scelta dei prodotti. Tra i requisiti richiesti:

Diploma di scuola superiore

esperienze anche brevi in vendita o a contatto con il pubblico

in alternativa, esperienza pratica nel settore cantieristico o in PMI di ristrutturazione

La posizione è aperta per il punto vendita con sede a Misterbianco.

L’offerta prevede regolare contratto con inserimento a tempo determinato.

Lavoro Sicilia: Lidl assume

Posizioni aperte anche per Lidl, nota catena di supermercati, per il ruolo di Addetto vendite a chiamata, per il quale è previsto un primo periodo di formazione iniziale. Il lavoro si svolgerà in differenti punti vendita vicini tra loro e con varie mansioni. Sono richiesti come requisiti: