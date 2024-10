Dalla prossima estate, 13 voli diretti settimanali verso New York, con partenza da Catania e Palermo. Le compagnie che opereranno i voli saranno Neos, Delta e United Airlines.

Nella mattina del 15 ottobre, Alessandro Aricò, assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, ha incontrato a Palazzo Orleans, il vice presidente della Delta Air Lines per Europa, Africa e India, Matteo Curcio. Incontro per discutere delle possibili strategie di espansione della compagnia aerea, e per parlare dei possibili collegamenti tra gli Stati Uniti e l’Isola

A parlare è l’assessore: “Ringrazio Curcio e la Delta Air Lines per l’attenzione che stanno dimostrando nei confronti della nostra regione e di tutti i siciliani. Con l’avvio dei 7 voli giornalieri di Delta da Catania a New York salgono a 13 i collegamenti tra la Sicilia e gli Stati Uniti”.

“Un risultato straordinario, che ci inorgoglisce e dimostra quanto questa terra sappia essere attrattiva al di là dell’Atlantico in cui vivono, tra l’altro, molti emigrati siciliani di seconda e terza generazione. Un’occasione straordinaria di sviluppo — ha continuato Aricò — non soltanto per questi due scali ma, più in generale, un forte impulso alla crescita turistica ed economica di tutta la Sicilia, che si conferma strategica nel Mediterraneo per il trasporto aereo internazionale”.

A questo si aggiunge la comunicazione della compagnia italiana Neos, che ha annunciato che, in previsione della prossima stagione estiva, porterà da due a tre la frequenza dei voli settimanali tra l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo e il JFK di New York.

Anche la Delta Airlines, proprio qualche giorno fa, ha ufficializzato la rotta quotidiana dall’aeroporto Fontanarossa di Catania al JFK di New York.