Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito l’importanza di restituire autorevolezza alla figura dei docenti durante il suo intervento all’inaugurazione di Fiera Didacta Puglia. Valditara ha posto l’accento sulla necessità di una vera e propria “rivoluzione culturale” che riporti gli insegnanti al centro del dibattito sull’istruzione, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel sistema scolastico e nella formazione delle future generazioni

“Didacta è una grande occasione per studiare nuove forme didattiche e mettere al centro la figura strategica più importante della scuola: il docente — ha dichiarato Valditara —. Dobbiamo lavorare, a partire dalla società, per ridare autorevolezza ai docenti italiani e a tutto il personale scolastico. Questo è il punto di partenza”.

Il Ministro ha lamentato la scarsa attenzione che viene riservata alla figura del docente: “Quando parliamo di scuola nella nostra società, spesso la figura del docente viene messa da parte”. Si richiede, dunque, un cambio di prospettiva.

In questo contesto, il Ministro Valditara ha auspicato un ritorno all’uso delle maiuscole per i titoli di “Maestro” e “Professore”, un gesto simbolico volto a valorizzare l’importanza della professione docente. Ha inoltre annunciato di aver ricevuto riscontri positivi dal Governo riguardo al miglioramento del potere d’acquisto del personale scolastico, con un’attenzione particolare ai docenti precari, soprattutto coloro che lavorano nel sostegno. “I precari sono circa 140mila, di cui oltre 100mila impegnati nel sostegno”, ha specificato il Ministro, sottolineando che, per la prima volta, la questione viene affrontata con un approccio strategico.