Meteo Sicilia: Addio caldo, anche in Sicilia alla fine della settimana arriverà il ciclone nordafricano. In arrivo un ciclone che porterà maltempo con nubifragi da Nord a Sud. In una prima fase, previsto è l’arrivo di aria molto calda ed umida, capace di far salire il termometro fino ai 33°C in Sicilia.

Meteo Sicilia: l’arrivo del ciclone

Giovedì 17 Ottobre è previsto l’arrivo del ciclone nordafricano: chiamata ”seconda fase”, il vortice sarà in grado di colpire in pieno tutta l’Italia. Si prevedono piogge torrenziali inizialmente tra Liguria, Piemonte e Lombardia, con lo spostamento su tutto il Centro ed il Sud. ovviamente da attendere sono le allerte ufficiali della Protezione Civile Nazionale.

Meteo Sicilia: previsioni per il fine settimana

Venerdì 18 ottobre, potrebbe arrivare la previsione meteo di piogge, anche abbondanti, che dovrebbero raggiungere la Sicilia. Regione ormai in parte costretta, a causa della siccità, al razionamento orario dell’acqua.

La pioggia in arrivo potrebbe essere decisamente d’aiuto per contrastare l’emergenza dell’Isola. La previsione di un maltempo violento, potrebbe però scatenare la reazione opposta, causando danni. Non è esclusa neppure la formazione di un MediCane (uragano mediterraneo) all’inizio della prossima settimana.

Meteo Sicilia: le previsioni dei prossimi giorni

Previsto dunque, un calo delle temperature per i prossimi giorni che, forse, sancirà il definitivo arrivederci al caldo e alle temperature al di sopra della media stagionale autunnale.