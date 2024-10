Lavoro Sicilia: Euronics, Leroy Merlin e Sephora ricercano figure per ampliamento del personale con possibilità di crescita professionale. Di seguito sono riportate le offerte con benefit, requisiti e responsabilità.

Lavoro Sicilia: Euronics

L’agenzia LFM S.pA., leader nel settore del marketing, che offre opportunità di crescita in un ambiente professionale e stimolante, ricerca Promoter dal 15 Novembre per un noto brand di elettronica presso il negozio di Euronics del centro commerciale Centro Sicilia, Misterbianco.

Il tipo di contratto è a chiamata, con orari flessibili, ed è richiesto un impegno principalmente nei weekend, quindi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

E’ apprezzata ma non indispensabile l’esperienza pregressa nel settore delle vendite.

Offerta:

Compenso giornaliero d eventuali incentivi legati alla performance

Possibilità di crescita in un ambiente dinamico, professionale e stimolante

Lavoro Sicilia: Leroy Merlin

Aperta posizione per venditore progetto che si occuperà della progettazione e vendita per ambienti come bagni, pavimenti, cucine, porte e infissi con sede nel noto store Leroy Merlin di Belpasso. Si tratta di un contratto a tempo pieno su 5 giorni a settimana, weekend compresi.

I benefit offerti dall’azienda:

premi collettivi eventuali premi di merito individuali

formazione continua

convenzioni aziendali e sconti su prodotti e servizi dell’azienda

partecipazione azionaria

Le responsabilità principali sono:

gestione appuntamenti clienti e preventivi

progettazione e consulenza alla vendita

collaborazione con architetti, posatori e artigiani

vendita di soluzioni complete

Requisiti richiesti:

diploma e/o laurea

esperienza pregressa nel settore

intraprendenza e forte orientamento al risultato

Le condizioni contrattuali saranno commisurate all’esperienza e alla seniority del candidato.

Lavoro Sicilia: Sephora

Sephora, noto brand di beauty a livello globale, ricerca Beauty Advisor appassionato del mondo Retail e del mondo Beauty. La posizione è aperta per il punto vendita di Palermo.

Le responsabilità principali sono:

Accogliere i clienti garantendo loro una shopping experience unica

Offrire consulenze personalizzate in base al tipo di cliente

Supportare le attività quotidiane del negozio

Contribuire al raggiungimento degli obiettivi dello Store e del Team

Gestire e riordinare il magazzino

I requisiti:

Esperienza pregressa nel settore di vendita e consulenza

Conoscenza dei principali KPI del commercio.

Flessibilità, dinamismo e orientamento al risultato

Diploma di scuola superiore

Buona conoscenza dell’inglese e, possibilmente, del francese

Conoscenza dei principali KPI del commercio

Inoltre, è garantita una formazione continua e opportunità di crescita in un settore creativo e innovativo.