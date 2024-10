È stata completata la posa del doppio binario lungo i 38 chilometri del Lotto 6, tra Bicocca e Catenanuova. Il nuovo collegamento farà parte della linea ferroviaria ad alta capacità Palermo-Catania.

La supervisione del progetto è affidata al commissario di Governo Filippo Palazzo. Mentre, per quanto concerne la realizzazione, Webuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), si sta occupando di portarla a termine il prima possibile.

L’avanzamento dei lavori del lotto ha raggiunto oltre l’86%, con l’obiettivo di rendere operativa la tratta ferroviaria nella primavera del 2025. Una volta terminata, la linea contribuirà a migliorare la mobilità tra le due città siciliane, offrendo un’opzione di trasporto più veloce e sostenibile rispetto alle attuali modalità su gomma.

Migliore viabilità e forte impatto occupazionale

Un aspetto significativo dei lavori riguarda l’eliminazione di tutti i passaggi a livello lungo il tracciato. Garantendo così una maggiore sicurezza stradale e una viabilità alternativa, che non interferisce con il traffico ferroviario. Questo intervento ridurrà notevolmente i rischi per gli automobilisti e contribuirà a una circolazione più fluida nelle aree attraversate dalla nuova linea ferroviaria.

Inoltre, la realizzazione della tratta Bicocca-Catenanuova ha coinvolto un numero significativo di lavoratori, con fino a 400 persone impiegate contemporaneamente. Di queste, oltre il 90% proviene dal territorio locale, un segnale importante per l’economia della regione. Si calcola che dall’inizio dei lavori, più di 600 aziende partner siano state coinvolte. Una forte testimonianza dell’impatto positivo del progetto sulle imprese locali e della sinergia tra diversi attori economici.

Vantaggi del raddoppio ferroviario

Il completamento del raddoppio ferroviario tra Catania Bicocca e Catenanuova porterà numerosi benefici. Oltre ad aumentare il numero di treni in transito sulla tratta, il progetto ridurrà sensibilmente i tempi di percorrenza tra Palermo e Catania, incentivando così l’uso del treno come mezzo di trasporto alternativo alle auto e agli autobus. Questo rappresenta un passo avanti verso una mobilità più sostenibile, con un minore impatto ambientale rispetto al trasporto su gomma.

Interventi in corso sui lotti Palermo-Catania e Catania-Messina

Oltre ai lavori in corso sulla tratta Bicocca-Catenanuova, sono attualmente attivi i cantieri su tutti i lotti del nuovo percorso ferroviario tra Palermo e Catania, per un totale di 179 km. Parallelamente, sono in corso interventi anche sulla linea Catania-Messina, che copre una lunghezza di circa 42 chilometri. Questi lavori fanno parte di un piano complessivo di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie siciliane, con l’obiettivo di potenziare la mobilità regionale e rendere i trasporti più efficienti.