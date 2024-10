I lavori per la riqualificazione di un’area di circa 10.000 mq, che interessa piazza Turi Ferro (precedentemente nota come piazza Santo Spirito) e via Di Prima, sono ufficialmente iniziati. Questo progetto comprende anche una pista ciclabile e si colloca all’interno della storica area di San Berillo, che si trova vicino al centro città. Il piano di intervento è stato approvato lo scorso 23 aprile dalla giunta del sindaco Enrico Trantino ed è parte della programmazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

Piazza Turi Fero: i costi per la riqualificazione

L’appalto per la realizzazione di questo progetto ammonta a 1,5 milioni di euro e, inizialmente finanziato dal PNRR, ora è garantito dal governo nazionale attraverso diverse fonti di finanziamento comunitario. La nuova iniziativa mira a trasformare completamente la storica piazza di Catania, che diventerà pedonale, e a riorganizzare il percorso della pista ciclabile esistente. Le opere prevedono anche la piantumazione di nuovi alberi e la creazione di spazi verdi, insieme a un nuovo sistema di illuminazione e aree destinate alla socialità.

Un nuovo volto per San Berillo

Il sindaco Trantino ha espresso la sua emozione per l’apertura di questo cantiere, sottolineando che rappresenta il primo progetto attuato dal Comune di Catania come soggetto attuatore dei PUA. Questo intervento è parte di un investimento complessivo di circa 74 milioni di euro per la città, comprendente undici progetti destinati a recuperare zone degradate, inclusi San Berillo e piazza della Repubblica. L’obiettivo è quello di trasformare Catania in una metropoli più vivibile, liberando le aree storiche dall’emarginazione e incoraggiando gli investimenti privati nel patrimonio edilizio.

Le fasi del lungo progetto

L’assessore ai lavori pubblici, Sergio Parisi, ha spiegato che l’intervento si articolerà in tre fasi distinte ma interconnesse. Queste fasi riguarderanno non solo il vecchio San Berillo e piazza Turi Ferro, ma anche via Di Prima e via Delle Finanze, un’area adiacente a piazza della Repubblica. L’obiettivo è creare un ampio parco verde e migliorare la regolamentazione degli spazi pedonali e dei parcheggi, in linea con i principi della mobilità sostenibile.

Con il completamento previsto entro giugno 2026, Catania si appresta a vivere una significativa trasformazione, rendendo il suo centro storico più accessibile e attraente per residenti e visitatori.