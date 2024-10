L’ospedale Santa Marta Santa Venera di Acireale ha inaugurato la sua nuova unità di terapia intensiva cardiologica (UTIC). L’evento, avvenuto ieri pomeriggio, ha visto la presenza di Salvatore Iacolino, capo del dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell’assessorato della salute. La nuova unità è stata allestita con quattro posti letto, con l’intenzione di raddoppiarli a otto nel prossimo futuro, e dotata di strumentazione all’avanguardia.

Un investimento strategico

Salvatore Iacolino ha sottolineato l’importanza di questo investimento, volto a potenziare le terapie intensive e subintensive nella regione: “quattro posti letto sono già disponibili, ma a breve, in collaborazione con il direttore Laganga, saremo in grado di offrire otto posti,. Questo progetto dimostra il nostro impegno a migliorare l’accesso alle cure per i pazienti e rappresenta un passo avanti significativo per il sistema sanitario locale.”

Un ospedale in crescita

Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha partecipato all’inaugurazione insieme al deputato regionale Nicola D’Agostino, esprimendo soddisfazione per l’apertura della nuova UTIC. Barbagallo ha evidenziato come questo sviluppo rappresenti un’opportunità di crescita per l’ospedale. “Abbiamo atteso a lungo questa apertura. La nuova unità è collegata direttamente al pronto soccorso e dotata di strumentazione moderna. Avere una UTIC garantisce standard elevati di trattamento per i pazienti cardiologici, il che è fondamentale per il nostro territorio,” ha affermato il sindaco.

Riconoscimenti e percorso d’eccellenza

Nicola D’Agostino ha aggiunto che l’ospedale di Acireale ha una lunga storia di evoluzione, iniziata con il riconoscimento come DEA di primo livello e proseguita durante la pandemia da Covid-19. “Questo ospedale è in continua crescita. Da anni abbiamo richiesto strutture moderne e innovative, e oggi realizziamo il sogno di avere una UTIC, un traguardo per cui abbiamo lottato dal 2017,” ha dichiarato D’Agostino.

All’inaugurazione erano presenti anche diversi rappresentanti dell’Asp, tra cui Giuseppe Laganga Senzio, direttore generale dell’Asp di Catania, e altri dirigenti sanitari, che hanno condiviso l’entusiasmo per questo nuovo passo nella cura delle malattie cardiologiche nel territorio. La creazione della nuova UTIC non solo migliora le capacità di trattamento dell’ospedale, ma rappresenta anche un impegno concreto verso la salute della comunità.