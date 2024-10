Claudio Baglioni annuncia con entusiasmo il suo ritorno in Sicilia con il tour «Piano di volo – SoloTris», un evento che segna la conclusione della trilogia musicale iniziata nel 2022. Questo tour, che si svolgerà da novembre 2024 a dicembre 2025, attraverserà l’Italia e toccherà le città ospitanti per tre serate nei loro maggiori teatri lirici. La trilogia comprende un totale di 300 esibizioni, rendendo questa tournèe la più lunga della carriera del cantautore romano, completando i suoi precedenti storici tour: Assolo (1996), Incanto (2001) e Diecidita (2011-2013).

Piano di volo- SoloTris

Il sottotitolo «SoloTris» indica che «Piano di volo» è la terza parte di un progetto live che ha conquistato il pubblico. In questo «concerto ravvicinato del terzo tipo», Claudio Baglioni offrirà ai suoi fan l’opportunità di vivere un’esperienza unica, condividendo opere e composizioni preziose del suo repertorio, insieme a momenti significativi della sua vita artistica e personale. L’atmosfera ricreata sarà quella di un popolare cortile, all’interno di prestigiosi e magnifici teatri italiani, dove la confidenza e la complicità tra l’artista e il pubblico saranno totali. Ogni gesto, sguardo e nota contribuirà a creare un’avventura emozionante e indimenticabile.

Le date siciliane del tour

Le date siciliane del tour sono particolarmente attese. Si inizierà ad Agrigento, dove Baglioni si esibirà il 30 e 31 ottobre, e il primo novembre al Teatro Pirandello. Successivamente, il tour proseguirà a Palermo con tre serate al Teatro Massimo il 3, 4 e 5 novembre. Non mancherà nemmeno Messina, con spettacoli al Teatro Vittorio Emanuele il 6, 7 e 8 novembre. Infine, il tour culminerà a Catania, dove Claudio Baglioni chiuderà il suo viaggio siciliano con tre concerti al Teatro Bellini il 7, 8 e 9 dicembre.

Un tour che abbraccia l’Italia

Il tour «Piano di volo – SoloTris» debutterà il 21 novembre ad Assisi e proseguirà fino alla fine del 2024 in diverse città italiane come Milano, Firenze e Bologna, per poi riprendere nel 2025. Con tappe in luoghi storici e significativi, Baglioni si prepara a regalare ai suoi fan un’esperienza musicale che promette di rimanere nel cuore di tutti.