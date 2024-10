Meteo Sicilia: In Sicilia, l’estate sembra resistere con tenacia, rifiutando di lasciare spazio all’autunno. Il sole continua a brillare, regalando giornate calde e soleggiate, mentre le temperature rimangono elevate in gran parte dell’Isola. Durante la settimana, si prevedono punte di calore che potrebbero raggiungere i 30 gradi, mantenendo vivo il clima estivo. Temperature ideali per poter godere ancora di un po’ di sole e mare

Meteo Sicilia: lunedì 14 ottobre 2024

Lunedì, l’alta pressione subtropicale sarà la protagonista del tempo in Sicilia. Questo significa che il bel tempo sarà garantito in tutte le province, con cieli sereni o al massimo leggermente nuvolosi su tutto il territorio. Le temperature saranno piacevoli, con massime che potranno arrivare a sfiorare i 29 gradi nella maggior parte delle provincie in Sicilia. La massima più alta sarà registrata ad Agrigento con temperature che arriveranno fino a 30 gradi. A seguire le città di Siracusa e Caltanissetta con massime di 28 gradi. La città più “fredda” sarà Enna con una massima di 25 gradi Le minime, invece, resteranno stabili, quindi non ci saranno grandi escursioni termiche tra giorno e notte.

Meteo Sicilia: martedì 15 ottobre 2024

Martedì, l’alta pressione continuerà a dominare il cielo siciliano, promettendo una giornata all’insegna del bel tempo. Il sole brillerà su tutte le province, con cieli sereni o al massimo leggermente nuvolosi. Non ci saranno segnali di pioggia, quindi sarà un giorno perfetto per trascorrere del tempo all’aperto. In alcuni capoluoghi siciliani le temperature si alzeranno. Un esempio è proprio quello della nostra città di Catania, dove si avrà la massima più alta in Sicilia, dove si raggiungeranno i 29 gradi. Stesse temperature si registreranno anche a Caltanisetta e Siracusa. La temperatura più bassa si registrerà a Trapani, con una massima di 26 gradi ed una minima di 18 gradi.

Meteo Sicilia: mercoledì 16 ottobre 2024

Durante la giornata di mercoledì il alcune città siciliane il sole sarà coperto da qualche nuvola. Il cielo sarà sereno e completamente limpido solo nella città di Catania, Ragusa e Siracusa. La città più calda sarà Siracusa con una massima di 30 gradi e a seguire Catania con una massima 29 gradi. Durante questa giornata ci sarà una grande escursione termica tra giorno e notte, con oltre 10 gradi di differenza.