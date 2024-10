Concorso funzionari 2024: È stato indetto il bando di concorso del Dipartimento per le politiche di Coesione e per il Sud 2024 per 2200 funzionari.

La selezione pubblica prevede assunzioni a tempo indeterminato per coprire 2200 posti di lavoro presso il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e presso Enti territoriali del Sud Italia, in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Gli interessati alla procedura concorsuale devono inviare la domanda di partecipazione entro il 7 novembre 2024.

Concorso funzionari 2024: i posti disponibili

Le figure professionali reclutate mediante il concorso del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud sono ripartite come segue:

n 2129 posti da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle città metropolitane ed enti locali:

n. 75 posti con il profilo di Specialista ecologico ambientale (Codice B.1).

posti con il profilo di (Codice B.1). n. 615 posti con il profilo di Specialista economico statistico (Codice B.2)

con il profilo di (Codice B.2) n. 111 posti con il profilo di Specialista giuridico amministrativo (Codice B.3)

con il profilo di (Codice B.3) n. 14 posti con il profilo di Specialista in attività culturali e sviluppo del territorio (Codice B.4)

con il profilo di (Codice B.4) n. 174 posti con il profilo di Specialista informatico digitale (Codice B.5)

con il profilo di (Codice B.5) n. 1140 posti con il profilo di Specialista tecnico (Codice B.6)

71 posti da destinare al dipartimento per le politiche di coesione e per il sud con sede a Roma:

n. 37 posti con il profilo di Specialista giuridico legale finanziario (Codice A.1);

con il profilo di (Codice A.1); n. 10 posti con il profilo di Specialista di comunicazione e di sistemi di gestione e informatici (Codice A.2);

con il profilo di (Codice A.2); n. 24 posti con il profilo di Specialista di settore scientifico tecnologico (Codice A.3), di cui:

– n. 5 posti con competenze statistiche (Codice A.3.1);

– n. 19 posti con competenze tecniche (Codice A.3.2).

Concorso funzionari 2024: i requisiti richiesti

Possono partecipare tutte le persone in possesso dei tutti requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici. inoltre sarà necessario essere laureati.

Infatti ai candidati è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio di Laurea triennale o magistrale in relazione ai singoli profili professionali. Nell’elenco si potranno accertare il possesso dei titoli di studio.

Si ricorda che p necessario verificare se il proprio titolo di Laurea è considerato titolo equiparato a uno di quelli indicati nel bando, perché, se così fosse, è consentita comunque la partecipazione.

Potranno partecipare ai concorsi anche tutti coloro in possesso di un diploma universitario superiore purché il relativo percorso formativo includa le materie previste per il titolo di studio richiesto dal bando e quindi può essere considerato “titolo assorbente”.

Concorso funzionari 2024: come presentare domanda

La domanda di partecipazione al concorso del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud 2024 deve essere presentata entro il 7 novembre 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA. La domanda può essere presentata per uno solo dei profili e dei codici di concorso.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00.