L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. ha annunciato che il 18 ottobre 2024 si verificheranno delle variazioni nel servizio di trasporto pubblico a causa di uno sciopero di quattro ore, proclamato dalla Segreteria della C.U.B. Trasporti di Catania. Questa iniziativa di protesta coinvolgerà un numero significativo di lavoratori, i quali si asterranno dal servizio dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

Durante questo periodo, i cittadini potrebbero riscontrare ritardi e cancellazioni dei servizi di trasporto con conseguente disagio per chi si sposta per motivi di lavoro, studio o altre necessità quotidiane. L’AMTS desidera informare i propri utenti in anticipo affinché possano pianificare i propri spostamenti in modo più efficace, tenendo in considerazione le possibili interruzioni del servizio.

L’azienda si scusa sinceramente per il disagio e sottolinea l’importanza della comunicazione tempestiva, garantendo che tutti gli sforzi saranno fatti per minimizzare l’impatto dello sciopero.

L’AMTS invita tutti gli utenti a rimanere aggiornati tramite i canali ufficiali dell’azienda, dove verranno fornite ulteriori informazioni sullo stato dei servizi e su eventuali sviluppi riguardanti lo sciopero.