Una tragedia ha scosso la comunità di Palagonia, in provincia di Catania, dove un giovane di appena 12 anni, Simone Lagona, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale. Il drammatico evento si è verificato nel pomeriggio di sabato, intorno alle 17, mentre il ragazzino stava viaggiando su un monopattino elettrico insieme a un coetaneo.

Le dinamiche dell’Incidente

L’incidente è avvenuto in via Garibaldi, nelle immediate vicinanze del cimitero locale, quando il monopattino di Simone si è scontrato con una Volkswagen Golf. Nonostante la prontezza di intervento dei sanitari del 118, che si sono recati sul luogo dell’incidente in pochi minuti, i tentativi di rianimare il dodicenne si sono purtroppo rivelati inefficaci. La comunità locale è rimasta sconvolta dalla notizia della sua prematura scomparsa, con molti che hanno espresso la loro tristezza e il loro sostegno alla famiglia in questo momento difficile.

Le indagini in corso

L’altro ragazzo coinvolto nell’incidente, anch’egli di 12 anni, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Catania. Fortunatamente, le sue condizioni sono risultate stabili e non è in pericolo di vita, portando un lieve sollievo alla situazione drammatica. L’automobilista coinvolto nello scontro, una persona che si trovava alla guida della Volkswagen Golf, è rimasto illeso. Tuttavia, la gravità dell’incidente ha spinto i carabinieri a avviare un’indagine approfondita per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e per determinare eventuali responsabilità. Le forze dell’ordine stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza nella zona e ascoltando testimoni che potrebbero fornire ulteriori informazioni.

Riflessione sulla sicurezza stradale

Questa tragica vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza stradale, soprattutto per quanto riguarda i più giovani. La crescente popolarità dei monopattini elettrici, un mezzo di trasporto agile e veloce, ha portato a un incremento degli incidenti, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza e educazione sulla sicurezza stradale tra i giovani e i genitori. La comunità di Palagonia ora si unisce nel lutto per la perdita di Simone, mentre spera che simili tragedie possano essere evitate in futuro.