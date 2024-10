Da oltre un mese, il semaforo pedonale situato in via Vincenzo Giuffrida, all’altezza di via Cosenza, rimane fuori servizio. Questo inaccettabile disservizio continua a creare ogni giorno una situazione sempre più pericolosa per pedoni e automobilisti. La zona, collocata nel cuore del quartiere Borgo-Sanzio, è una delle aree più trafficate di Catania, con un flusso continuo di veicoli e persone che rende particolarmente critica la sicurezza stradale. La mancata sicurezza stradale soprattutto dopo le recenti tragedie avvenuto lungo la circonvallazione sta pian piano diventando intollerabile. Le numerose vittime sembrano non bastare per capire che è necessario mettere in sicurezza tutte le strade della città, soprattutto le più trafficate e frequentate.

Un problema per pedoni e automobilisti

L’allarme è stato lanciato dalla consigliera del III Municipio, Angela Cerri, che ha espresso forti preoccupazioni per la mancanza di un semaforo funzionante. “La sicurezza dei pedoni è seriamente compromessa – sottolinea la Cerri – specialmente in un punto così strategico, vicino a scuole, centri sociali e molte attività commerciali“. Il rischio è evidente: attraversare la strada senza il supporto di un semaforo diventa un’operazione pericolosa, soprattutto durante le ore di punta, quando il traffico raggiunge livelli elevati.

Anziani e cittadini preoccupati

A soffrire maggiormente di questa situazione sono gli anziani e le persone con difficoltà motorie, che ogni giorno si trovano in grande difficoltà nell’attraversare la strada. “Molti di loro si sentono vulnerabili – aggiunge la consigliera – e hanno paura di attraversare senza la sicurezza di un semaforo che regoli il flusso di veicoli“. I cittadini della zona stanno chiedendo a gran voce l’intervento delle autorità competenti per ripristinare il funzionamento del semaforo e garantire una maggiore sicurezza.

L’urgenza di una soluzione definitiva

La mancanza di rispetto delle norme da parte di alcuni automobilisti, che spesso ignorano i pedoni, aggrava ulteriormente la situazione. Il rischio di incidenti è in aumento, e molti temono che ci debba essere una tragedia prima che venga presa una decisione definitiva. “Speriamo che non sia necessario un evento drammatico – conclude Cerri – per vedere finalmente una soluzione”.

I cittadini attendono un intervento rapido per restituire serenità a una zona tanto frequentata.