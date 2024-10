Temperature vicine ai 30 gradi continuano a caratterizzare questo anomalo mese di ottobre in Sicilia, dove il caldo persistente offre una prolungata coda estiva. Anche Catania, così come molte altre località dell’Isola, sta vivendo giornate decisamente calde per il periodo, permettendo ancora a cittadini e turisti di frequentare le spiagge. In particolare, il porticciolo di San Giovanni Li Cuti e la Plaia di Catania sono affollati ancora da molti bagnanti, che approfittano del sole e delle acque calde per godersi giornate di mare.

Spiagge ancora affollate

Sebbene i lidi abbiano smantellato le loro strutture in vista dell’autunno, gli ombrelloni e i teli mare non sono stati ancora riposti. Il clima mite invita a restare all’aperto e a prolungare la stagione delle tintarelle, soprattutto nei fine settimana, come dimostra l’affollamento delle spiagge, non solo in Catania, ma anche in altre località siciliane come San Vito Lo Capo. Tuttavia, questo caldo fuori stagione non è privo di conseguenze, in particolare sul fronte della siccità.

Siccità e riserve idriche a rischio

Se da un lato il bel tempo continua a favorire il turismo balneare, dall’altro mette a dura prova le risorse idriche della regione. Le alte temperature stanno prosciugando sempre di più invasi e dighe, accentuando un problema già noto in Sicilia: la carenza d’acqua. Con l’arrivo di giornate sempre più calde, come previsto dal portale ilMeteo.it, la situazione rischia di peggiorare. Infatti, da martedì 15 ottobre si prevedono ulteriori aumenti delle temperature, con picchi che potrebbero raggiungere i 34-35°C.

Possibile cambio di rotta dal 17 ottobre

Secondo le previsioni meteorologiche, però, il clima mite potrebbe non durare a lungo. A partire da giovedì 17 ottobre, è attesa una svolta atmosferica, che potrebbe coinvolgere anche il Sud Italia, Catania inclusa. Si parla dell’arrivo di una depressione proveniente dal Nord Atlantico, sospinta da correnti fredde di origine polare, che potrebbe portare piogge e instabilità anche sulla Sicilia.

Se le previsioni si confermassero, il prossimo weekend potrebbe vedere un calo delle temperature e condizioni atmosferiche meno favorevoli. Tuttavia, il mese di ottobre non sarà ancora concluso e, tra una perturbazione e l’altra, non è escluso che ci siano altre giornate di sole per i più temerari amanti del mare e delle tintarelle fuori stagione.