Manca poco più di un mese alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 16 novembre 2024, un evento che ogni anno coinvolge migliaia di volontari in tutta Italia. Questo giorno rappresenta un’opportunità unica per sensibilizzare la popolazione sulla lotta contro la fame e la povertà alimentare, raccogliendo cibo da donare a chi ne ha bisogno. L’anticipazione per l’evento è palpabile, con preparativi già in corso in diverse regioni.

La presentazione ufficiale a Milano

L’ufficializzazione dell’iniziativa si svolgerà a Milano il 14 ottobre, dove parteciperanno figure di spicco come Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare, e il poeta Davide Rondoni. Durante l’evento, saranno presenti anche il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), e altri illustri relatori come Stefano Arduini, direttore di Vita.it, Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, ed Elisabetta Soglio, responsabile della sezione Buone Notizie del Corriere della Sera.

Gli appuntamenti in Sicilia

In Sicilia, la Giornata della Colletta Alimentare sarà seguita con particolare interesse grazie a una serie di eventi organizzati dal Banco Alimentare della Sicilia Odv. A Catania, il Nuovo Teatro Sipario Blu ospiterà un incontro con la partecipazione di Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia. A Siracusa, Franco Silvestro e Fabio Prestia, rispettivamente referente territoriale e referente per la Colletta, porteranno il loro contributo per promuovere l’iniziativa. Infine, a Ragusa, Enrico Giordano, responsabile territoriale, guiderà l’incontro, sottolineando l’importanza della solidarietà e dell’impegno collettivo nella lotta contro la povertà alimentare.

La Colletta Alimentare non è solo un’opportunità per donare cibo, ma anche un modo per creare una rete di solidarietà che unisce le comunità in un obiettivo comune: combattere la fame e supportare i più vulnerabili.