La Regione Siciliana si prepara ad affrontare il problema del caro voli con una nuova variazione di bilancio, annunciata dal presidente della Regione, Renato Schifani. La manovra, che prevede una disponibilità complessiva di 350 milioni di euro, include anche misure dedicate a una battaglia storica della politica locale: il contrasto ai prezzi elevati dei voli. A sottolineare l’importanza di questa iniziativa sono i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese per la Sicilia Orientale e Giampiero Cannella per la Sicilia Occidentale.

Nuovi fondi per sconti sui voli

Tra le principali novità delle variazioni di bilancio spicca l’aumento delle risorse destinate agli sconti sui biglietti aerei per i residenti siciliani. La cifra stanziata è di 7,2 milioni di euro, che permetterà di estendere il taglio del costo dei voli fino alla fine dell’anno. In aggiunta, la percentuale di sconto offerta dalla Regione ai cittadini siciliani salirà dal 25% al 30% sul prezzo dei biglietti per tutte le tratte nazionali. Questo intervento rappresenta un importante passo avanti per garantire una maggiore accessibilità ai voli da e per l’isola.

Mobilità e parità di diritti

Fratelli d’Italia ha sempre considerato la questione della mobilità una priorità per i siciliani, che non devono essere considerati cittadini di serie B. Il coordinamento regionale del partito ha espresso grande soddisfazione per il lavoro sinergico tra il governo nazionale e quello regionale, che ha portato a risultati concreti. Il governo Meloni ha infatti stanziato 8 milioni di euro per il Fondo Insularità, una misura pensata per ridurre le difficoltà di mobilità che i residenti delle isole devono affrontare.

Finanziamenti senza precedenti contro il caro voli

Il governo Schifani, con l’impegno diretto dell’assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò, ha dato vita a un bonus per combattere il caro voli, con un finanziamento complessivo che, unendo fondi statali e regionali, ha superato i 40 milioni di euro. Si tratta di una misura senza precedenti, che punta a fornire una risposta concreta a uno dei problemi più sentiti dai siciliani.

Queste risorse rappresentano una boccata d’ossigeno per chi si sposta frequentemente per lavoro o esigenze personali. La lotta contro il caro voli si aggiunge ad altre azioni messe in campo per affrontare le emergenze dell’isola, fornendo risposte tangibili e immediate ai cittadini.