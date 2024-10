Meteo Sicilia: ottobre è arrivato, siamo già alle porte del secondo fine settimana del mese e con esso sarebbe dovuto arrivare anche l’autunno, ma le temperature continuano ad essere, invece, estive. Anche questo fine settimana, infatti, le temperature non scenderanno, ma resteranno in linea con le temperature di queste settimane passate. La giornata più calda sarà quella di venerdì, mentre sabato e domenica le temperature saranno più contenute e non arriveranno a 30 gradi. Di seguito le informazioni di ogni giornata.

Meteo Sicilia, venerdì 11 ottobre

La giornata di oggi sarà la più calda, le temperature, infatti, raggiungeranno e supereranno i 30 gradi. La città più calda è Siracusa, con ben 33 gradi, la più fresca, invece, Enna con 22 gradi.

Anche Catania toccherà i 30 gradi, infatti la sua massima sarà di 31 gradi. In generale su tutta l’isola le temperature saranno alte oscillando tra i 28 e i 27 gradi in quasi tutte le città.

In generale ci saranno delle nubi sparse su tutta l’isola che copriranno il cielo leggermente e non faranno splendere totalmente il sole. I venti saranno, invece, moderati. Per ciò che riguarda la pioggia, sarà assente e le possibilità che si presenti sono molto basse.

Meteo Sicilia, sabato 12 ottobre

La giornata di domani sarà la più fresca, non si raggiungeranno i 30 gradi e quindi la temperatura scenderà di qualche grado. Sicuramente le temperature restano comunque prettamente estive e permettono di fare gite fuoriporta e passeggiate.

Le città più calde saranno Agrigento, Siracusa e Catania con 27 gradi, mentre la più fresca è sempre Enna con 21. Sul resto dell’isola si andrà dai 24 ai 26 gradi.

Le nuvole del giorno prima spariranno, il cielo sarà libero e sereno con un sole splendente. I venti saranno deboli e moderati. La probabilità, invece, che piova è molto bassa.

Domenica 13 settembre

La giornata di domenica sarà in linea con quella di sabato, temperature alte e sole splendente che permetteranno ancora di uscire e godersi qualche ora fuori.

La città più calda sarà Siracusa con 29 gradi, mentre la più fresca Enna con 23 gradi. Il resto dell’isola avrà temperature simili a queste e a quelle degli scorsi giorni.

Il cielo sarà sereno, senza nuvole, con un sole splendente che illuminerà l’intera giornata. I venti saranno deboli e moderati. Le possibilità di pioggia sono davvero basse.