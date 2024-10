I giovani faticano a dedicarsi alla lettura prolungata, e questo è un problema che preoccupa educatori e studiosi. Secondo Jonathan Bale, docente di letteratura inglese all’Università di Oxford, il fenomeno è legato a una diminuzione della capacità di concentrazione, che sembra essere influenzata dall’uso crescente degli smartphone e dai social media.

In un’intervista rilasciata alla BBC, Bale ha fatto notare come, in passato, fosse possibile per lui assegnare ai suoi studenti tre romanzi in una sola settimana, come Grandi Speranze, David Copperfield e La Casa Desolata. Oggi, invece, i suoi studenti sembrano in difficoltà anche solo nel completare un singolo romanzo nell’arco di tre settimane.

Le motivazioni

Il professore attribuisce questa riduzione della capacità di lettura a un’attenzione sempre più breve, imposta dall’abitudine a contenuti veloci e immediati. Con la disponibilità di video di pochi minuti su piattaforme come YouTube e le “iniezioni istantanee di dopamina” offerte da app come TikTok, i giovani si ritrovano a essere sempre più distratti e meno inclini a immergersi nella lettura di opere letterarie più complesse e lunghe.

L’articolo del “The Atlantic“

Un articolo recente pubblicato su The Atlantic conferma questa tendenza, evidenziando come molti studenti americani arrivino all’università senza le competenze di lettura necessarie. Questo è in gran parte dovuto a programmi scolastici che si concentrano su riassunti e attività superficiali, piuttosto che sulla lettura approfondita. Bale osserva che i programmi educativi odierni non stimolano più l’analisi critica e il pensiero riflessivo, compromettendo non solo le abilità individuali degli studenti ma anche la società nel suo complesso.

Il professore sottolinea che l’intensa e profonda lettura dei grandi classici della letteratura è fondamentale per il benessere mentale e per lo sviluppo di abilità critiche. Senza queste esperienze di lettura, si rischia di impoverire la nostra cultura e di creare individui meno capaci di affrontare le sfide del mondo contemporaneo. In un’epoca in cui l’informazione è a portata di mano, Bale lancia un monito: la capacità di leggere e riflettere su testi significativi è una risorsa irrinunciabile per il futuro della società.