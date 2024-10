Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, un’occasione importante per sensibilizzare la popolazione femminile sull’importanza della diagnosi precoce. In occasione di questa ricorrenza, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania rinnova la sua collaborazione con l’Associazione Prevenzione Cancro Adrano, nell’ambito dell’iniziativa “Ottobre Rosa”. Questa campagna di prevenzione si propone di promuovere la partecipazione allo screening mammografico gratuito, rivolto alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, una fascia particolarmente a rischio per lo sviluppo del tumore alla mammella.

Lo screening mammografico è un esame fondamentale per individuare precocemente eventuali anomalie o lesioni che potrebbero evolversi in tumori. Grazie all’iniziativa “Ottobre Rosa”, tutte le donne che rientrano in questa fascia di età possono usufruire gratuitamente di questo servizio, un’importante opportunità per prendersi cura della propria salute e prevenire il tumore al seno, che resta tra i più diffusi nella popolazione femminile.

Come aderire

Per aderire alle attività di prevenzione, è sufficiente rispondere all’invito spedito dall’Asp di Catania. La lettera di invito contiene tutte le informazioni necessarie per prenotare ed effettuare l’esame o, in caso di necessità, per modificare l’appuntamento. Nel caso in cui non si sia ricevuta la lettera, è possibile prenotare direttamente la mammografia di screening chiamando il numero verde 800 894 007.

L’adesione a questo programma di screening non solo consente di beneficiare di un esame gratuito, ma rappresenta anche un gesto di grande valore per la propria salute. La diagnosi precoce aumenta significativamente le possibilità di successo delle terapie, in quanto permette di intervenire in fase iniziale, quando il tumore è più facilmente trattabile. L’iniziativa “Ottobre Rosa” vuole dunque incentivare tutte le donne a prendersi cura di sé, ricordando che la prevenzione è la migliore arma contro il tumore al seno.