Sabato 12 e domenica 13 ottobre, le storiche piazze Federico di Svevia e Mazzini a Catania ospiteranno “L’Antico Mercato delle Erbe”, un evento promosso dall’amministrazione comunale. La manifestazione, che ricrea l’antico emporio di piazza San Filippo (oggi piazza Mazzini) attraverso scenografie medievali curate dal Teatro Stabile di Catania, avrà come protagoniste le erbe aromatiche e seminative, sia come prodotti che come ingredienti da riscoprire.

L’iniziativa offrirà laboratori didattici con ricette d’epoca, con un focus su quelle conventuali ancora oggi apprezzate. Verranno proposte bevande rinfrescanti, le tradizionali acque “conze”, e piatti tipici della cucina povera catanese. Il mercato permetterà di acquistare e degustare prodotti finiti, con aree tematiche dedicate a diverse pietanze.

Oltre alle attività culinarie, l’evento comprenderà visite guidate e laboratori dedicati alla Catania pre e post terremoto del 1693, riproponendo aspetti peculiari del vecchio emporio cittadino, legato alla “Platea magna”, l’attuale piazza Duomo. Le aree coinvolte, che comprendono anche piazza Università, via Garibaldi, via Etnea e piazza Federico di Svevia, saranno parte di una grande isola pedonale che permetterà una fruizione nuova del patrimonio storico-artistico della città.

Il progetto, presentato dal sindaco a Palazzo degli Elefanti, è stato ideato da Carmela Costa e sostenuto dall’Assessorato regionale delle Autonomie locali, in collaborazione con diverse associazioni culturali, tra cui “Batarnù” e “Casa Normanna”. Dopo questo primo appuntamento, l’evento si ripeterà nel weekend del 26 e 27 ottobre.