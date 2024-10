Il Cus Catania Volley si prepara ad affrontare una nuova stagione in Serie B2, con il primo impegno in casa fissato per il 2 ottobre alle 18:30 al PalaArcidiacono. Forte dell’esperienza accumulata nelle ultime due stagioni e del terzo posto ottenuto lo scorso anno, la squadra guidata da Luana Rizzo entra in campo con l’obiettivo di posizionarsi nelle zone alte della classifica. Pur essendosi rinforzata con nuove giocatrici, la squadra mantiene fede alla sua missione di schierare atlete universitarie, un numero cresciuto quest’anno: ben sei delle giocatrici del roster sono iscritte all’Università di Catania.

Chi sono le nuove atlete

Tra queste atlete universitarie troviamo Roberta Caruso, Giorgia Nicolosi, Giada Musumeci, Giorgia Privitera, Cristina Riferi e Sara Asero. Il Cus ha rivisitato il proprio roster, puntando su una combinazione di moderazione e innovazione. Sono state confermate giocatrici chiave come Elide Bontorno (centrale) e Alessandra Marino (schiacciatrice), che hanno già esperienza in B1, insieme a figure di grande valore come Gabriella Ferlito (palleggiatrice e capitano), Giorgia Nicolosi (centrale), e gli opposti Daria Ciccia e Roberta Caruso.

A completare il quadro ci sono le nuove arrivate, tra cui Giorgia Privitera (palleggiatrice), la giovane promessa Viviana Lo Piccolo (centrale, appena 17 anni), e le schiacciatrici Giada Musumeci e Cristina Riferi. Sara Asero ricoprirà il ruolo di libero.

Il debutto casalingo sarà particolarmente significativo, trattandosi di un “derby del cuore” contro il Melilli Volley, allenato da Santino Sciacca, ex tecnico che contribuì alla promozione del Cus Catania in Serie B2.

Salvo Lutri, responsabile della sezione Volley del Cus Catania, ha sottolineato l’importanza del campionato di B2, evidenziando la differenza di visione tra il Cus e altre realtà più strutturate. Lutri ha anche annunciato una maggiore attenzione per il settore giovanile, che quest’anno disporrà di nuovi spazi di allenamento al PalaArcidiacono. Roberta Licata, tecnico federale con una lunga esperienza nel settore giovanile, è stata inserita come assistente di Luana Rizzo per lavorare sia con la prima squadra che con le giovani promesse.

Le giocatrici senior parteciperanno attivamente agli allenamenti delle giovani, per ispirare le nuove leve e rafforzare il senso di appartenenza alla famiglia del Cus Catania Volley. Il progetto coinvolge anche i più piccoli, con i Corsi di Avviamento allo Sport affidati a Maya Demireva.

Secondo Lutri, l’obiettivo del Cus è quello di proporre una pallavolo coinvolgente e divertente, capace di appassionare sia le giocatrici che i tifosi. Per essere più vicini agli appassionati, tutte le partite casalinghe al PalaArcidiacono saranno trasmesse in streaming sui canali social del Cus Catania, con il commento tecnico di Massimo Zaccareo, ex centrale di Serie A.

La squadra

– Gabriella Ferlito (Palleggiatrice, capitano)

– Giorgia Privitera (Palleggiatrice)

– Giorgia Nicolosi (Centrale)

– Viviana Lo Piccolo (Centrale)

– Elide Bontorno (Centrale)

– Sara Asero (Libero)

– Giada Musumeci (Schiacciatrice)

– Cristina Riferi (Schiacciatrice)

– Alessandra Marino (Schiacciatrice)

– Roberta Caruso (Schiacciatrice)

– Daria Ciccia (Opposto)

Staff tecnico e dirigenziale

– Luana Rizzo (Head Coach)

– Giampaolo Salmeri (Assistant Coach)

– Roberta Licata (Assistant Coach)

– Giuseppe Calvaruso (Preparatore atletico)

– Salvatore Nicastro (Scoutman)

– Alice Lombardo (Direttore sportivo)

– Alessandra Ruta (Team manager)

– Salvatore Andò (Addetto marketing)