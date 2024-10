Concorso Coesione Sud 2024: questo concorso rappresenta una grande opportunità per i laureati che desiderano intraprendere una carriera nelle amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno. Si tratta di un piano straordinario di assunzioni autorizzato dal Decreto Sud e dal relativo DPCM, con l’obiettivo di rafforzare le amministrazioni territoriali delle Regioni meno sviluppate del Sud Italia. Sono previste 2200 nuove assunzioni, suddivise tra diversi enti locali e il Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Concorso Coesione Sud 2024

Le Regioni coinvolte Le assunzioni riguardano le Regioni del Mezzogiorno, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, oltre alle Città Metropolitane e altri enti locali di queste aree. Inoltre, una parte dei posti sarà destinata al Dipartimento per le Politiche di Coesione con sede a Roma.

I profili ricercati

I profili professionali ricercati Il concorso Coesione Sud 2024 è rivolto a candidati in possesso di laurea, sia triennale che magistrale, in diversi ambiti. I posti a disposizione sono così suddivisi:

2129 posti per Regioni, Province, Comuni e altri enti locali del Sud, ripartiti tra diversi profili professionali:

75 posti per Specialista ecologico ambientale (Codice B.1)

615 posti per Specialista economico statistico (Codice B.2)

111 posti per Specialista giuridico amministrativo (Codice B.3)

14 posti per Specialista in attività culturali e sviluppo del territorio (Codice B.4)

174 posti per Specialista informatico digitale (Codice B.5)

1140 posti per Specialista tecnico (Codice B.6)

71 posti per il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, suddivisi tra:

37 posti per Specialista giuridico legale finanziario (Codice A.1)

10 posti per Specialista di comunicazione e sistemi di gestione informatici (Codice A.2)

24 posti per Specialista di settore scientifico tecnologico (Codice A.3), di cui 5 con competenze statistiche (Codice A.3.1) e 19 con competenze tecniche (Codice A.3.2).

Requisiti di partecipazione per il concorso Coesione Sud 2024

Possono partecipare al concorso Coesione Sud 2024 tutti i cittadini italiani o dell’Unione Europea, purché in possesso di specifici requisiti generali, tra cui:

maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso una pubblica amministrazione; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni.

Per partecipare è richiesto il possesso di una laurea triennale o magistrale in uno dei titoli indicati nel bando, con la possibilità di verificare eventuali equipollenze o equiparazioni tra titoli di studio. È inoltre possibile partecipare con un titolo di studio superiore, a condizione che il percorso formativo comprenda le materie richieste per il profilo professionale.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 7 novembre 2024, esclusivamente in via telematica attraverso il portale inPA. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. È importante notare che ciascun candidato può presentare domanda per un solo profilo professionale, pena l’esclusione.

Per partecipare al concorso è richiesto il versamento di una quota di partecipazione di 10,00 euro. Si consiglia di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), poiché le comunicazioni ufficiali avverranno attraverso questo strumento.

Bando e ulteriori sul concorso Coesione Sud 2024

Informazioni Il bando ufficiale del concorso Coesione Sud 2024 è disponibile per il download sul portale inPA. I candidati interessati sono invitati a leggere attentamente il documento e a seguire le indicazioni per completare correttamente la procedura di candidatura.

Il concorso Coesione Sud 2024 rappresenta un’occasione unica per entrare nella Pubblica Amministrazione e contribuire allo sviluppo delle Regioni del Sud Italia. L’iniziativa è finalizzata a rafforzare il personale delle amministrazioni territoriali, sostenendo così l’attuazione delle politiche di coesione europee.