Ogni anno, il Times Higher Education pubblica una classifica globale che valuta le performance di oltre 2.000 università in 115 paesi, fornendo una panoramica autorevole del panorama accademico mondiale. Questa classifica si basa su vari indicatori, tra cui la qualità dell’insegnamento, la ricerca, il numero di pubblicazioni scientifiche e l’influenza accademica. Nell’edizione 2025, le università degli Stati Uniti e del Regno Unito continuano a dominare le prime posizioni, confermando il loro ruolo di leader nella formazione e nella produzione di conoscenza globale.

La classifica, in testa le università britanniche e statunitensi

Oxford, per il nono anno consecutivo, si conferma al vertice della classifica, un riconoscimento che evidenzia la qualità e la continuità del suo impegno accademico. Subito dietro si collocano due giganti della ricerca tecnologica: il Massachusetts Institute of Technology (MIT), rinomato per i suoi avanzamenti in campo scientifico e ingegneristico, e Harvard, celebre per la sua eccellenza in ambiti che spaziano dalle scienze sociali alle biotecnologie.

Le università italiane: buone performance, ma margini di miglioramento

Anche l’Italia fa la sua parte in questa prestigiosa classifica, pur rimanendo ai margini delle primissime posizioni. Sono 55 le università italiane che figurano nel ranking mondiale, con tre atenei che riescono a piazzarsi nella top 200. L’Università di Bologna, la più antica del mondo, si distingue come la migliore in Italia, posizionandosi al 146º posto. Questo storico ateneo continua a essere un faro di sapere e ricerca, soprattutto nelle scienze umanistiche e giuridiche. A breve distanza, troviamo la Scuola Normale Superiore di Pisa, al 154º posto, un’istituzione d’élite per la formazione accademica di eccellenza, e La Sapienza di Roma, che si colloca in 185ª posizione e brilla per la sua vasta offerta formativa e il numero di pubblicazioni.

Oltre questi tre atenei di punta, altri istituti italiani ottengono buoni piazzamenti. Il Politecnico di Milano, ad esempio, si distingue nel campo dell’ingegneria e del design e rientra nelle prime 250 posizioni, insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che si conferma come uno degli atenei più innovativi del paese, in particolare nel settore delle scienze applicate.

Dominio delle università americane e britanniche

Se le università italiane dimostrano un lento ma costante miglioramento, il panorama internazionale è dominato dai colossi accademici degli Stati Uniti e del Regno Unito. Dopo Oxford, il MIT e Harvard, troviamo Princeton al quarto posto, che ha guadagnato due posizioni rispetto all’anno scorso, a conferma del suo crescente prestigio. Anche altri atenei di primo piano, come Cambridge, Stanford e il California Institute of Technology (Caltech), mantengono saldamente le loro posizioni nella top 10 mondiale, grazie alla loro capacità di attrarre i migliori studenti e docenti da tutto il mondo.

Le università asiatiche

Nel contesto asiatico, l‘Università Nazionale di Singapore emerge come una delle principali istituzioni della regione, piazzandosi al 17º posto. Questo risultato sottolinea l’importanza crescente delle università asiatiche a livello globale, che stanno diventando sempre più rilevanti non solo in termini di produzione scientifica ma anche per la loro capacità di attrarre talenti internazionali.

In sintesi, la classifica mondiale delle università del 2025 conferma l’importanza di alcuni atenei storici, pur evidenziando una crescente diversificazione geografica nella distribuzione del sapere e delle opportunità accademiche. Le università asiatiche e italiane, pur non dominando la classifica, stanno mostrando segni di crescita che potrebbero, negli anni a venire, portarle a posizioni più prestigiose.