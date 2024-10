La giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino ha disposto l’attivazione degli impianti “Autovelox 106” lungo la circonvallazione cittadina. Questi dispositivi, omologati per il rilevamento delle infrazioni relative ai limiti di velocità, fissati a 50 chilometri orari, sono stati attivati in viale Lorenzo Bolano, viale Andrea Doria e viale Ulisse. L’attivazione è diventata operativa immediatamente dopo l’approvazione della delibera il 2 ottobre scorso, formalizzata a seguito del completamento delle operazioni di prova e dell’installazione della segnaletica.

La stessa delibera ha disposto anche la piena attivazione del sistema semaforico “T-exspped”, che rileva automaticamente le violazioni per il passaggio con il semaforo rosso. I dispositivi sono attivi in viale Felice Fontana, all’altezza del passaggio pedonale semaforizzato al numero civico 1, sulle carreggiate nord e sud; in viale Andrea Doria, presso il passaggio pedonale semaforizzato al civico 17, su entrambe le carreggiate; e in viale Odorico da Pordenone, all’altezza del passaggio pedonale semaforizzato al civico 21, anche qui per entrambe le direzioni.

In aggiunta, è stata disposta l’attivazione del sistema di rilevazione automatica delle infrazioni all’articolo 146 del Codice della Strada. I semafori interessati sono situati sulla carreggiata nord, all’altezza della fermata bus Fontana Nord 1, e sulla carreggiata sud, in corrispondenza di via Riccardo Felici. Altri impianti sono stati attivati in viale Andrea Doria, sulla carreggiata nord all’altezza del civico 4 e sulla carreggiata sud al civico 17, nonché in viale Odorico da Pordenone, con dispositivi attivi sulla carreggiata nord al civico 32/34 e sulla carreggiata sud al civico 25.

Le nota del comune

“L’Amministrazione comunale, ferma restando l’attivazione contemporanea avvenuta nei giorni scorsi del piano di sicurezza con autovelox e impianti semaforici a chiamata, con rilevazione istantanea delle violazioni del segnale di rosso, raccomanda ancora una volta agli utenti di attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole del codice della strada e osservare con massima attenzione la segnaletica orizzontale e verticale, ritenendo raggiunto l’obiettivo della massima sicurezza con un riscontro pari a zero delle multe comminate”, si legge nella nota diffusa dal Comune.