Finalmente disponibile il contributo trasporti relativo all’anno 2023/2024. Il contributo per i trasporti extraurbani è stato pensato per ridurre i costi sostenuti dagli studenti per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico. Questo beneficio è rivolto agli studenti che devono spostarsi dal luogo di residenza alla sede degli studi, facilitando così l’accesso all’istruzione per chi abita in comuni diversi da quello in cui si trova l’istituto scolastico o universitario.

Contributo trasporti: i soggetti richiedenti

Possono chiedere il contributo gli stessi soggetti previsti quali destinatari degli interventi per il diritto allo studio di cui al DPCM 09/04/2001, residenti in comuni diversi da quelli ove ha sede il corso di studio di appartenenza e per un periodo non superiore ai due anni alla durata legale del corso di studio. Questo significa che solo gli studenti in corso o con un lieve ritardo possono richiedere l’agevolazione.

Contributo trasporti: i requisiti necessari

Per accedere al contributo, gli studenti devono rientrare nella soglia ISEE stabilita per l’anno accademico 2023/2024, pari a € 24.335,11. È inoltre necessario aver superato almeno due esami durante l’anno accademico 2023/2024. Sono esclusi coloro che hanno già ottenuto una borsa di studio o un posto letto dall’ERSU per lo stesso anno accademico.

Il contributo a rimborso è concesso per abbonamenti nominativi annuali, mensili o settimanali per un ammontare massimo complessivo di € 250,00 relativi al periodo 01 ottobre 2023 al 30 settembre 2024 e solo su presentazione di codice iban.

Contributo trasporti: come inviare domanda di rimborso

Per richiedere il rimborso riguardante l’anno accademico 2023/2024 lo studente dovrà:

Accedere dalle ore 9.00 del 09/10/2024 alle ore 24.00 del 04/11/2024 all’applicazione internet resa disponibile nell’area riservata dei servizi “ersuonline” del portale studenti con SPID;

alle ore 24.00 del all’applicazione internet resa disponibile nell’area riservata dei servizi “ersuonline” del portale studenti con SPID; Compilare i campi obbligatori del form;

Terminare la procedura.

Non saranno accolte le domande che perverranno presso la sede successivamente alla scadenza di riferimento e con mezzi differenti.

Gli abbonamenti cartacei, sia annuali che mensili o settimanali, devono essere consegnati presso l’Ufficio Trasporti Extraurbani dell’ERSU di Catania dal 5 novembre 2024 al 25 novembre 2024. Gli abbonamenti acquistati online dovranno invece essere inviati insieme alla domanda di rimborso tramite l’apposita applicazione disponibile nel portale studenti.

Contributo trasporti: liquidazione e pubblicazione dei beneficiari

Il contributo sarà erogato nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’ente e fino a esaurimento dei fondi previsti per l’anno accademico. L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ERSU, che fungerà da notifica ufficiale per gli studenti selezionati.