L’ Università di Catania ha annunciato l’apertura delle candidature per partecipare alle audizioni per il coro studentesco d’Ateneo, visto recentemente all’opera in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell’anno accademico 2024-25. Sarà un repertorio variegato, quello del coro, spaziando dal gregoriano al gospel, passando per il madrigale, il repertorio corale classico e contemporaneo, il musical ed altro ancora.

Quando si terranno le audizioni

Le audizioni si terranno al CUT (Centro Universitario Teatrale), a Piazza Università. A giudicare i candidati ci sarà una commissione di esperti.

I candidati potranno eseguire un brano a scelta specificando – in fase di candidatura – quale sarà la modalità di accompagnamento preferita (utilizzo di una base audio in formato .mp3, accompagnamento pianistico autonomo o a cura di un accompagnatore, oppure inoltro via email, a centro.teatrale@unict.it, di uno spartito pianistico che sarà eseguito da un membro della commissione per accompagnare il/la candidato/a durante l’audizione).

Quando si svolgono le attività

Il coro studentesco d’Ateneo svolge la propria attività da settembre a luglio. Possono candidarsi tutti/e gli/le studenti/esse, dottorandi/e, assegnisti/e e ricercatori/trici dell’ateneo, nonché a studenti/esse che si trovano a Unict per via di un programma di mobilità internazionale Erasmus. La documentata partecipazione assidua potrà consentire di richiedere il rilascio di CFU al proprio corso di laurea.

Per quanto riguarda i requisiti, non sono richieste particolari conoscenze musicali.

Come candidarsi

Le candidature si dovranno inoltrare online, entro il 30 ottobre 2024, al link https://webform.unict.it/it/cut-audizioni-il-coro-studentesco-dateneo-aa-202425.