L’opera dello scultore catanese Giuseppe Orlando, progettata e scolpita nel 1757 e per anni trascurata, è tornata a splendere grazie ai lavori di ripristino previsti dall’Amministrazione Comunale e dal sindaco Enrico Trantino.

Si tratta della fontana monumentale con la statua della dea Cerere, nota anche come “Tapallara dô Buŗgu” (dea Pallade del Borgo), situata in piazza Cavour, popolarmente nota come “Piazza del Borgo”.

Il degrado e gli interventi di restauro

La scultura settecentesca, vittima di atti vandalici, di agenti atmosferici e dell’usura del tempo, ha ritrovato i suoi colori e la sua bellezza d’epoca ed è stata rivalorizzata.

Tra gli interventi di restauro, è stato ripulito il suo pregiato marmo di Carrara, aggiunti i ciottoli mancanti e sostituiti quelli presenti, e rinnovato l’impianto idraulico.

La riconsegna del monumento alla città di Catania

L’assessore ai lavori pubblici Sergio Parisi – presente durante la riconsegna del monumento alla città Lunedì 7 Ottobre 2024, insieme al sindaco Enrico Trantino ed ai consiglieri comunali Erika Bonaccorsi Campisi, Magni, Miraglia e alcuni consiglieri circoscrizionali, la presidente del III Municipio Maria Spampinato e il direttore dei lavori pubblici comunali Fabio Finocchiaro – ha esposto la volontà di procedere con la riqualificazione della città di Catania e del suo patrimonio artistico, restaurando ulteriori monumenti di maggior valore e attrazione turistica, tra cui: il monumento a Bellini di piazza Stesicoro, la fontana dei sette canali della Pescheria, la fontana e la pavimentazione dell’elefante di piazza Duomo, la Porta Ferdinandea del Fortino e il Palazzo degli Elefanti.

La direzione dei lavori di restauro è in mano ad uno dei componenti dell’assessorato comunale ai lavori pubblici, Giovanni Calvagno, insieme al responsabile Salvo Persano, responsabile del procedimento, e finanziata con i ricavi della tassa di soggiorno

Un investimento per la città e il turismo

Le operazioni di restauro e riqualificazione dei monumenti rappresentano un investimento prezioso sia per la comunità catanese e la conservazione del patrimonio artistico della città, ma anche per accogliere un maggior numero di turisti e offrire loro una visione più curata e valorizzata della città.