Aumento stipendi Ottobre 2024, un’ ottima notizia per oltre 1,5 milioni di lavoratori italiani, dipendenti pubblici e non solo; in particolare, interesserà alcune categorie come: forze armate, insegnati, studi professionali e cooperative sociali

Tale aumento è una conseguenza dell’adeguamento del trattamento economico e dell’entrata in vigore di nuovi contratti collettivi nazionali decretati dal presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 23 luglio 2024.

Aumento stipendi Ottobre 2024: Forze armate

Nel mese corrente, sono in arrivo aumenti per i dirigenti della Polizia di Stato e di coloro che rientrano tra i corpi di polizia civile e militare.

Rientrano tra questi, in particolare, i dirigenti di polizia penitenziaria e i gradi superiori delle forze armate, con un aumento che va dai 200 fino a 320 euro, raggiungendo così, rispettivamente, buste paga da 62mila euro e 87mila euro.

A seguito di questo evento, i dirigenti di polizia vedranno un aumento mensile lordo di circa 350 euro, per un totale di 97mila euro annui, inclusa tredicesima e altre indennità.

Aumento stipendi Ottobre 2024: Insegnanti

Per gli insegnanti con contratti a termine nell’ultimo anno e docenti assunti nell’anno stesso, è previsto un aumento di 100 euro al mese, dovuto principalmente all’assenza di trattenute, rappresentate dalle addizionali regionali ed addizionali comunali, che invece rimangono applicate per i docenti di ruolo

Aumento stipendi Ottobre 2024: Studi professionali

Gli aumenti sono previsti anche per gli studi professionali 2024/2027, come conseguenza del rinnovo del contratto collettivo.

L’aumento riguarderà oltre 600mila dipendenti del settore e sarà di circa 215 euro mensili, erogato in quattro quote:

105 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024;

con la retribuzione del mese di marzo 2024; 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024;

con la retribuzione del mese di ottobre 2024; 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025;

con la retribuzione del mese di ottobre 2025; 20 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026.

Sarà previsto anche un importo una tantum di 400 euro, anche questo erogato in due quote.

Aumento stipendi Ottobre 2024: Cooperative sociali

Infine, vedranno un aumento anche le retribuzioni di 870mila addetti delle cooperative sociali, tra soci e lavoratori, in seguito al rinnovo del contratto valido fino a dicembre 2025.

Gli aumenti seguiranno le mensilità come riportato: