L’Università di Catania presenta “Unict ti porta a teatro” (#unictateatro), un’iniziativa pensata per avvicinare gli studenti alla cultura teatrale. Grazie a questa opportunità, gli studenti potranno assistere a spettacoli organizzati da teatri e associazioni culturali convenzionate, con l’accesso a biglietti a prezzo ridotto.

Stagione di spettacoli teatrali 2024/25

Nell’edizione per la stagione 2024/25, saranno disponibili 500 posti per studenti di tutti i livelli accademici, inclusi corsi di laurea, dottorato, specializzazioni, master e corsi di perfezionamento. Coloro che completano l’iscrizione avranno la possibilità di assistere a un pacchetto di 6 spettacoli al costo simbolico di 15 euro (ovvero solo 2,50 euro per spettacolo).

Il pacchetto prevede una varietà di spettacoli che abbracciano diversi generi, tra cui teatro di prosa, teatro lirico, musica sinfonica e cameristica, e danza. Gli studenti potranno scegliere tra le proposte dei migliori teatri di Catania, grazie a specifici accordi con l’Università.

Fasi di partecipazione

L’iniziativa si articola in due fasi principali: adesione e acquisto.

Come aderire all’iniziativa dell’Università di Catania

Gli studenti interessati a partecipare all’iniziativa possono registrarsi dal 1 al 31 ottobre 2024 attraverso il Portale Studenti Smart_Edu. Ecco come fare:

Accedi al portale all’indirizzo smartedu.unict.it.

Vai alla sezione “Carriera > Domande”.

Seleziona il pulsante “Unict ti porta a teatro”.

Conferma il tuo interesse.

Come acquistare

Inoltre le prime 500 persone che si registreranno riceveranno via email le istruzioni per completare il pagamento di 15 euro. In caso di rinuncia o di mancato pagamento nei termini stabiliti, si procederà con l’elenco delle richieste in base all’ordine di arrivo.

Il pacchetto degli spettacoli

Il pacchetto include 6 spettacoli di genere vario. Una volta definito il programma, i partecipanti riceveranno via email informazioni dettagliate sul calendario e sulle modalità di prenotazione.

Per accedere agli spettacoli, gli studenti dovranno presentare al teatro la ricevuta di pagamento insieme a un documento d’identità. Si ricorda che il pacchetto è personale e non trasferibile a terzi.

Non perdere questa opportunità di immergerti nella cultura teatrale con Unict ti porta a teatro!