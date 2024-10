Questa mattina, alle 11:00, una chiamata d’emergenza è arrivata alla Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Catania, segnalando un grave incidente stradale sulla SS 284, nei pressi del bivio per Scalilli. L’impatto ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura, con un tragico bilancio: entrambi gli occupanti delle due vetture hanno perso la vita.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Immediatamente dopo la chiamata, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Paternò e Adrano sono accorse sul luogo dell’incidente, supportate da un’autobotte e un’autogru inviate dalla Sede Centrale. All’arrivo, i vigili hanno trovato il veicolo pesante avvolto dalle fiamme a causa dell’impatto. Il loro intervento è stato fondamentale per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori esplosioni o incendi.

I soccorsi sul Campo

Parallelamente, i sanitari del Servizio 118 hanno mobilitato diverse ambulanze per prestare soccorso ai feriti. Purtroppo, nonostante gli sforzi, per i due occupanti coinvolti non c’è stato nulla da fare. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, che si unisce nel cordoglio per la perdita di vite umane.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando di Stazione locale, che stanno procedendo con gli adempimenti necessari per gestire la situazione. I militari hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e comprendere le cause che hanno portato a questa tragedia.

Viabilità bloccata

A causa della gravità dell’incidente, la viabilità stradale sulla SS 284 è attualmente chiusa e non sarà riaperta fino a nuovo avviso. Gli agenti delle forze dell’ordine stanno gestendo il traffico, deviando i veicoli su strade alternative per garantire la sicurezza degli automobilisti e facilitare le operazioni di soccorso.

La comunità locale si trova unita nel dolore per questa tragica perdita, mentre le autorità competenti continuano a lavorare per fare chiarezza su quanto accaduto.