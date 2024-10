Ritornano le giornate Fai d’autunno. Quest’anno gli eventi si terranno il 12 e 13 ottobre 2024, sarà possibile visitare centinaia di luoghi speciali che apriranno le porte grazie all’impegno delle delegazioni territoriali del FAI. Durante tutti gli eventi, ad accompagnare i visitatori saranno proprio dai volontari legati alla delegazione. Si tratta di volontari in gran parte giovani, che guideranno i visitatori alla scoperta della loro storia e delle loro peculiarità.

Giornate Fai d’autunno, le aperture in Sicilia

Per quanto riguarda la Sicilia, la tredicesima edizione delle “Giornate FAI d’Autunno” offre l’opportunità di scoprire ben 40 aperture straordinarie tra luoghi d’arte, storia e natura. In questa regione, saranno visitabili palazzi antichi, chiese, parchi, giardini storici e molti altri siti particolari, alcuni dei quali solitamente inaccessibili. L’iniziativa consente di riscoprire angoli di storia siciliana poco conosciuti e poco valorizzati, frutto di un patrimonio che racconta secoli di tradizioni, arte e architettura.

Queste giornate rappresentano anche un’occasione per riflettere sull’importanza della tutela del nostro patrimonio, sensibilizzando le persone alla necessità di preservare e custodire la bellezza italiana per le generazioni future.

Giornate Fai d’autunno, cosa vedere a Catania

Le giornate dai d’autunno rappresentano per la città di Catania, rari momenti in cui i tesori più nascosti vengono svelati ai cittadini e ai turisti. Tra i luoghi da non perdere vi è il Palazzo Paternò del Grado. Gli orari d’apertura per poterlo visitare: 09:30 – 13:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30). Inoltre i turni visita ogni 20 minuti, gruppo massimo di persone 25 a turno. Da non perdere la visita a Palazzo Scammacca del Murgo, con gli stessi orari di visita. Ma non solo palazzi ma anche chiese e basiliche. Da non perdere la Basilica santuario Maria SS. Annunziata del Carmine. La chiesa dell’arciconfraternita di Sant’Orsola, ennesimo gioiello della città da non perdere. Sarà utile consultare l’elenco completo dei siti aperti con gli orari d’apertura.

Giornate Fai d’autunno, i costi delle tessere

Per poter accedere a tutti i siti è consigliabile l’acquisto della tessera Fai. Di seguito tutte le tariffe: