La zona di Piazza Turi Ferro, attualmente abbandonata a sé stessa e fortemente degradata, si prepara a una significativa trasformazione di riqualifica. L’obiettivo è ridefinire quest’area secondo i principi della mobilità sostenibile, con l’intento di riqualificare gli spazi pubblici e rivalorizzare il tessuto urbano.

Il progetto di riqualifica

La giunta comunale, guidata dall’assessore ai lavori pubblici Sergio Parisi, ha approvato il progetto definitivo per la rigenerazione urbana di una superficie di 10 mila metri quadrati, che comprende non solo Piazza Turi Ferro ma anche via Di Prima. Questo intervento prevede l’introduzione di una pista ciclabile, contribuendo a rendere l’area più accessibile e adatta per tutti.

Tra le principali novità del progetto ci sarà una graduale pedonalizzazione della zona. Questo significa che ci sarà un maggiore spazio dedicato ai pedoni, rendendo le passeggiate più sicure e piacevoli. La riorganizzazione della mobilità includerà una sistemazione dell’attuale percorso della pista ciclabile, migliorando la connessione tra i vari punti della città e incentivando l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto.

Piazza Turi Ferro, nuove aree verdi per i cittadini

Inoltre, è prevista la piantumazione di nuovi alberi e la creazione di aree verdi, che non solo abbelliranno il paesaggio urbano, ma offriranno anche spazi per il relax e il ritrovo sociale. La nuova illuminazione migliorerà la sicurezza e l’atmosfera della piazza, mentre gli spazi dedicati alla socialità promuoveranno interazioni tra residenti e visitatori.

Questi interventi non solo miglioreranno la qualità della vita degli abitanti, ma daranno nuova vita a un’area storica e culturalmente ricca. Piazza Turi Ferro diventerà così un luogo di incontro, un punto di riferimento per la comunità e un esempio di come la città di Catania possa evolversi verso un futuro più sostenibile e vivibile. La riqualificazione di quest’area rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione del patrimonio urbano e nella promozione di stili di vita più sani e rispettosi dell’ambiente.

Le parole del sindaco Trantino

“Tra poco più di una settimana cominceranno i lavori di riqualificazione in piazza Turi Ferro. Sarà il primo a partire, tra i cantieri per le opere dei Piani Integrati che riconfigureranno l’area di San Berillo. Naturalmente questo comporterà molti disagi per il tempo necessario all’esecuzione dell’intero intervento, stimato in tredici mesi. Per discutere di criticità, suggerimenti e proposte ci riuniremo con residenti e operatori commerciali lunedì 7 alle ore 17.30 al Palazzo della Cultura. E ricordando Il Piccolo Principe, la didascalia sarà “bisogna sopportare il bruco se si vuol veder volare la farfalla”