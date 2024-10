Meteo Sicilia: L’estate sembra non voler cedere il passo all’autunno in Sicilia, con il sole che continua a splendere e le temperature che si mantengono su livelli estivi in gran parte dell’Isola. Le temperature poteranno raggiungere anche i 31 gradi. Il piacevole freschetto dell’autunno sembra essere solo un lontano ricordo. Di seguito le previsioni meteo per inizio settimana.

Meteo Sicilia, lunedì 7 ottobre 2024

Prevista alta pressione su tutta la nostra Isola . Il cielo sarà prevalentemente sereno. Il sole splenderà su tutte le città sicule, fatta eccezione per le città di Agrigento, Palermo e Trapani. Dove in cielo vi sarà la presenza di qualche nuvola. Continuano le temperature calde ed estive, in nessun capoluogo le temperature scenderanno sotto il 26 gradi. La città più calda sarà Siracusa, con una massima di 28 gradi. A seguire la nostra città di Catania, dove la massima raggiungerà i 27 gradi. Da attenzionare la grande escursione termica, durate le ore serali. Momenti in cui le temperature scenderanno di oltre 10 gradi.

Meteo Sicilia, martedì 8 ottobre 2024

Durante la giornata di martedì la pressione atmosferica rimarrà stabile. Il cielo sarà per lo più poco nuvoloso o con nuvole sparse su tutte le città della Sicilia. Questo non fermerà le alte temperature, che anzi continueranno a salire rispetto a quelle registrate il giorno precedente. Inoltre, la giornata di martedì sarà caratterizzata dai venti di Scirocco, che soffieranno da sud-est. Tutto questo porterà ad un un leggero aumento dell’umidità, il che potrebbe far sentire il caldo un po’ più intenso. Le città più calde saranno: Siracusa, Catania e Palermo, dove la massima raggiungerà i 29 gradi. A seguire Agrigento con 28 gradi. Per quanto concerne le temperature serali, si alzeranno notevolmente. Infatti, proprio nella nostra città di Catania, durante la notte, le temperature non scenderanno mai sotto i 19 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 9 ottobre 2024

Durante la giornata di mercoledì le condizioni di bel tempo miglioreranno. le nubi abbandoneranno i nostri cieli. Unica eccezione per le città di Enna, Messina e Palermo. La città più calda sarà Siracusa, con un massima di 32 gradi. A seguire la città di Catania con una massima di 31 gradi. In generale in tutta la Sicilia, le massime non scenderanno mai sotto i 28 gradi. Unica eccezione Enna, la città più fredda, dove la massima non si alzerà mai sopra i 25 gradi.