Floresta, il borgo più alto dei Nebrodi, si prepara a dare il via all’Ottobrando, un evento annuale che celebra la tradizione culinaria siciliana attraverso una serie di sagre dedicate a prodotti tipici del territorio.

Il programma delle sagre

Questo mese di ottobre si trasformerà in un palcoscenico di sapori autentici, artigianato locale e cultura folkloristica. Le date da segnare sul calendario sono le seguenti:

Floresta cosa vedere durante i giorni di sagre

Floresta non è solo gastronomia, ma anche un luogo ricco di storia e bellezze naturali. Immerso nel cuore dei Nebrodi, il borgo offre scorci panoramici mozzafiato e sentieri immersi nella natura, perfetti per gli amanti delle escursioni. Tra i punti di interesse da non perdere: il punto panoramico, la Fontana di Paolo Salvatore la Chiesa di Sant’Antonio da Padova e tanto altro.