La terza edizione dell’Etna Wine Forum, un evento interamente dedicato alla cultura vitivinicola e al territorio etneo, si svolgerà a Biancavilla da venerdì 18 a domenica 20 ottobre. Il comune di Biancavilla organizza questa manifestazione, che si terrà nella suggestiva Villa delle Favare, storica dimora che si trasformerà per l’occasione in un vero e proprio centro del gusto e delle tradizioni. Biancavilla, da sempre conosciuta come la “Terza Porta dell’Etna” o la “Porta del Sole”, offrirà a tutti i visitatori uno scenario naturale mozzafiato. Chiunque parteciperà potrà esplorare i terrazzamenti di pietra lavica che caratterizzano il territorio, dove i raggi del sole, prima di tramontare, creano una scenografia unica.

Etna Wine: degustazioni e masterclass

Nel cuore dell’evento, il grande chiostro centrale di Villa delle Favare ospiterà una serie di degustazioni e masterclass condotte da esperti di fama nazionale. Sarà un’opportunità per scoprire il meglio della produzione vitivinicola dell’Etna, con un focus sulle eccellenze locali. Il programma prevede anche convegni su tematiche legate al marketing e alla comunicazione nel settore enogastronomico, offrendo momenti di confronto tra i grandi territori del vino italiano e mondiale.

Etna Wine: dirette e Show Cooking

L’Etna Wine Forum non sarà solo un appuntamento per appassionati e addetti ai lavori, ma vivrà anche attraverso numerose dirette radiofoniche e televisive, proiettando i contenuti del forum oltre i confini di Biancavilla. Tra le attrazioni principali, uno show cooking esclusivo, guidato da un rinomato chef stellato, arricchirà il programma con un’esperienza gastronomica unica. Gli ospiti potranno inoltre partecipare a suggestivi tour in vigna, per riscoprire l’antica tradizione della coltivazione dei vitigni autoctoni e visitare i palmenti delle aziende vinicole che partecipano all’iniziativa.

Gran Finale: Arte, Vino e Musica

La giornata di domenica si concluderà con un gran finale dedicato ai banchi d’assaggio, dove aziende locali e siciliane presenteranno le loro migliori produzioni. A completare l’atmosfera, un contesto artistico a tema vino e un coinvolgente spazio musicale serale.

Patrocini e Conferenza Stampa

L’Etna Wine Forum 2024 gode del patrocinio degli assessorati agli Enti Locali e Agricoltura della Regione Siciliana, del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare (MASAF), e della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia. La Fondazione Italiana Sommelier sarà il partner tecnico dell’evento. La presentazione ufficiale avverrà martedì 8 ottobre alle ore 11:00, presso l’Aula Consiliare, con la partecipazione del sindaco Antonio Bonanno e della Giunta comunale.

Un weekend imperdibile per tutti gli amanti del buon vino e delle tradizioni del territorio etneo!