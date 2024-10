Un piano sperimentale, il quale in sei giorni ripulirà i marciapiedi di sei zone della città. Un input fortemente voluto dall’attuale amministrazione comunale catanese.

Il piano di pulizia partirà lunedì 7 ottobre, e per 6 giorni, dalle 6 alle 12, ripulirà sei zone del Lotto Centro, e verrà effettuato da Gema Spa.

Da corso Italia a vai Plebiscito, da piazza Roma a via Giuffrida, da piazza Santa Maria di Gesù a viale Jonio.

Pulizia straordinaria: le parole dell’assessore Pesce

“Occorrono segnali visibili per far percepire ai cittadini il lavoro che c’è dietro alla gestione della pulizia e del decoro in città, il servizio sperimentale in partenza lunedì sarà uno di questi. – spiega l’assessore Pesce – In particolare, lo spazzamento dei marciapiedi è un intervento da sempre fortemente richiesto dalla cittadinanza, viene effettuato regolarmente, ma probabilmente non si percepisce a dovere. Così, attraverso un piano stabilito dall’amministrazione comunale insieme con l’azienda Gema Spa, si è deciso non solo di avviarlo in via sperimentale, ma di darne ampia diffusione anche per testare i ritorni di gradimento dei cittadini“.

“Ci siamo fatti trovare pronti, come in ogni iniziativa proposta dall’amministrazione comunale condivisa con la ditta – dichiara Fabrizio Patania, direttore Gema Spa – si tratta di migliorare lo standard qualitativo del servizio, da mantenere con la collaborazione dei cittadini per avere una città sempre più vivibile”.

Pulizia dei marciapiedi: il piano dei lavori

Lunedì 7 ottobre

Piazza Corsica

Via Giacomo Leopardi

Piazza Ludovico Ariosto

Via Marino Cilestri

Via Milano

Via Trieste

Largo Sarajevo

Via Pola

Largo Aquileia

Via Pasubio

Via Monfalcone

Via Teramo

Via Vecchia Ognina

Via Asiago

Via Gradisca

Via Condelli

Via Livorno

Via Delle Zagare

Via Messina

Martedì 8 ottobre

Via Messina

Via Cervignano

Via Vecchia Ognina

Via Palmanova

Viale Jonio

Via Umberto I

Via Tagliamento

Via Dei Ronchi

Mercoledì 9 ottobre

Via Umberto I

Via Francesco Crispi

Via Gabriello Carnazza

Via Alberto Mario

Via Asilo Sant’Agata

Via Giuseppe Simili

Viale Delle Libertà

Via Mario Sangiorgi

Via Martino Cilestri

Via Quintino Sella

Via E. Pantano

Via Conte Ruggero

Giovedì 10 ottobre

Via Gabriele D’Annunzio

Via Verona

Via Firenze

Via Francesco Riso

Via Musumeci

Via Guzzardi

Via Vincenzo Giuffrida

Via Vittorio Emanuele Orlando

Via Ruggero Settimo

Via Milano

Viale Vittorio Veneto

Via Pisa

Via Ramondetta

Via Oliveto Scammacca

Corso Delle Province

Via Bologna

Via Dalmazia

Venerdì 11 ottobre

Piazza Roma

Via Antonino Longo

Via Monserrato

Piazza Trento

Via Guglielmo Oberdan

Via Verona

Via Firenze

Via Francesco Riso

Via Grotte Bianche

Largo Rosolino Pilo

Via Renato Imbriani

Via Carrata

Via Cancelliere

Via Rindone

Via Amore

Via Monaca Santa

Via Caronda

Via Cantarella

Via Nunzio Stefano

Via Calamatta

Via Puleo

Via Cordaro

Via Nicola Fabrizio

Via Papale

Via Giuseppe Aurelio Costanzo

Via Maurolico

Sabato 12 ottobre