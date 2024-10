Per la società italiana del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, si aprono nuove opportunità lavorative, l’azienda ricerca laureati per la figura di Junior Buyer da inserire con contratto di apprendistato a tempo indeterminato.

Le domande potranno essere inviate entro e non oltre giorno 17 ottobre 2024. Di seguito maggiori informazioni sull’offerta di lavoro Trenitalia e come inviare la candidatura.

Assunzioni Trenitalia: le figure ricercate

Il ruolo da ricoprire è quello di Junior Buyer presso la struttura Acquisti Tecnici. La posizione di Junior Buyer si occuperà di;

raccolta delle esigenze dei clienti interni, analisi della documentazione ed elaborazione della strategia di gara;

gestione dell’attività negoziale e aggiudicazione dell’appalto attraverso l’analisi e la valutazione delle migliori condizioni tecnico-economiche ottenibili dal mercato;

predisposizioni della documentazione di gara, fino alla reazione stipula del contratto;

negoziazioni con i fornitori;

predisposizione atti di carattere negoziale connessi all’esecuzione dei contratti;

alimentazione sistemi informativi di competenza.

Assunzioni Trenitalia: i requisiti

L’annuncio è riservato a neolaureati con una laurea magistrale in ingegneria o in economia. Inoltre si ricercano giovani neolaureati con una buona e solida conoscenza dell’intero pacchetto office. Inoltre chiunque vorrà inviare le domanda d’assunzione dovrà conoscere la lingua inglese. L’azienda richiede una conoscenza di lingua inglese almeno a livello medio.

Tra le soft skills richieste vi sono:

adeguata capacità di problem solving;

team working;

capacità di pianificazione e organizzazione delle attività.

La sede di lavoro è presso gli uffici di Trenitalia a Roma. Ma chiunque potrà inviare richiesta, poiché la residenza nel Lazio è un requisito preferenziale.

Assunzioni Trenitalia: il tipo di contratto di lavoro

Nell’annuncio sono delineati i dettagli del contratto di lavoro offerto, tra cui un assunzione diretta, mediante apprendistato o mediante un contratto a tempo indeterminato.

Nel contratto sono inclusi i seguenti benefici;

welfare integrativo;

assicurazione sanitaria;

ulteriori agevolazioni

Ricordiamo che in quanto organo statale, Trenitalia, offre diverse agevolazione per i proprio dipendenti.

Assunzioni Trenitalia: come inviare domanda di candidatura

Chi fosse interessato alle assunzioni in Trenitalia può visitare la pagina dell’annuncio e leggere per intero l’annuncio di lavoro. Per proporsi bisogna cliccare su Candidati e trasmettere la candidatura con il proprio CV entro il 17 ottobre 2024.