Risultati oltre le aspettative per le prime due giornate di recruiting per operatori di cantiere, organizzate dal Gruppo Webuild in collaborazione con la Regione Siciliana. In totale, sono stati incontrati 863 candidati presso la sede dell’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente a Palermo. Tra questi, anche 88 neodiplomati selezionati con l’aiuto dell’Ufficio Scolastico Regionale. Le iscrizioni iniziali sulla piattaforma, aperta per partecipare ai colloqui, erano circa 600.

L’iniziativa è stata divisa in due giornate: la prima rivolta a persone senza esperienza, inoccupate, disoccupate o desiderose di avviare una nuova carriera nel settore dell’edilizia; la seconda, invece, è stata dedicata ai giovani diplomati degli istituti tecnici e professionali.

Le selezioni proseguiranno mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre a Catania, presso la sede della presidenza della Regione, Palazzo Ex-Ese in via Beato Bernardo n. 5, con le stesse modalità. Il primo giorno sarà riservato a inoccupati e disoccupati, mentre il secondo sarà destinato ai neodiplomati. A Catania, 900 persone si sono già registrate, rendendo necessarie anche sessioni di colloquio pomeridiane, come accaduto a Palermo. Anche qui, circa 80 neodiplomati sono stati contattati tramite i canali dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Questi recruiting day rientrano nel programma “Cantiere Lavoro Italia” di Webuild, che include formazione e impiego nel settore edile. L’iniziativa è stata lanciata a seguito del protocollo d’intesa firmato lo scorso novembre dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini. Le selezioni precedono i corsi di formazione pre-assunzione per operatori di cantiere. Per partecipare è necessario registrarsi tramite le piattaforme di Randstad e Adecco.