Concorso agenzia delle dogane 2024: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto un bando di selezione interna finalizzato alla progressione di carriera per 839 dipendenti dall’Area Assistenti all’Area Funzionari. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità di avanzamento, che si inserisce in un più ampio piano di riorganizzazione interna dell’Agenzia, concepito per promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane nell’amministrazione.

Concorso agenzia delle dogane 2024: assunzioni previste

Il concorso agenzia delle dogane 2024 prevede la selezione, distribuita su scala nazionale, di 839 unità di personale. Di questi, 9 posti saranno riservati agli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano. Tra i restanti, variamente distribuiti tra le diverse Direzioni Territoriali e Strutture Centrali dell’Agenzia, si segnalano i 58 posti disponibili in Sicilia.

La domanda deve essere inoltrata entro il 16 ottobre 2024, tramite il portale intranet dell’ADM seguendo le indicazioni riportate all’interno del bando.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare al concorso agenzia delle dogane 2024 è necessario essere già dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con contratto a tempo indeterminato inquadrati nell’Area Assistenti e in servizio alla data di sottoscrizione del contratto per il passaggio all’Area Funzionari.

I candidati devono inoltre essere in possesso di uno dei requisiti:

Laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area Assistenti o nell’equivalente Area del precedente sistema di classificazione.

e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area Assistenti o nell’equivalente Area del precedente sistema di classificazione. Diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area Assistenti o nell’equivalente Area del precedente sistema di classificazione.

Prepararsi al concorso agenzia delle dogane 2024

Per chi volesse concorrere è importante conoscere alcuni dettagli.

La selezione avverrà in due fasi: una relativa alla valutazione del CV del candidato e una successiva prova scritta della durata di 60 minuti, comprensiva di 50 domande sulle seguenti materie:

diritto pubblico, diritto amministrativo e normativa sul pubblico impiego

materie economiche

funzioni, compiti e attribuzioni dell’ADM, con cenni di normativa in materia di accise, dogane e giochi

accertamento delle competenze informatiche

conoscenza della lingua inglese

Per consentire una miglior preparazione del concorso, i candidati potranno testare la propria preparazione sulle banche dati reperibili sul portale dell’ADM, sino al giorno precedente alla prova. Sul sito internet ufficiale saranno pubblicati inoltre anche i dettagli, punteggi ed esiti della prova.