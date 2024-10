Calendario pagamenti INPS ottobre 2024: con l’arrivo di ottobre 2024, scatta il nuovo calendario dei pagamenti dell’INPS, che include una varietà di prestazioni, dalle pensioni e dall’Assegno Unico Universale a sussidi straordinari come la Carta “Dedicata a te” e la NASpI. Di seguito, vediamo nel dettaglio le date di accredito e i vari bonus disponibili per questo mese.

Pagamenti delle pensioni INPS

Le pensioni verranno accreditate seguendo il consueto schema, a partire dal primo giorno bancabile del mese, che quest’anno cade martedì 1° ottobre 2024. Per i pensionati che ricevono la pensione direttamente sul conto corrente, l’accredito sarà automatico. Chi preferisce ritirare l’importo in contante presso gli sportelli postali dovrà seguire il seguente calendario alfabetico, valido dal 1° al 7 ottobre:

1° ottobre: cognomi dalla lettera A alla B

2 ottobre: cognomi dalla lettera C alla D

3 ottobre: cognomi dalla lettera E alla K

4 ottobre: cognomi dalla lettera L alla O

5 ottobre (mattina): cognomi dalla lettera P alla R

7 ottobre: cognomi dalla lettera S alla Z

Carta “Dedicata a te”: calendario pagamenti INPS ottobre 2024

La Carta “Dedicata a te”, una prepagata del valore di 500 euro riservata a famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro, è di nuovo disponibile. I nuovi beneficiari stanno ricevendo la nuova carta con il credito caricato, mentre i beneficiari già esistenti troveranno il nuovo credito ricaricato sulla carta già in loro possesso. Gli aventi diritto hanno tempo fino al 30 ottobre per ritirare la Carta Postepay “Dedicata a te” presso l’Ufficio Postale, presentando la comunicazione del Comune che associa il codice fiscale alla carta.

Assegno unico universale: date dei pagamenti di ottobre

Per l’assegno unico universale, sono state programmate tre date di pagamento nel mese di ottobre: il 16, il 17 e il 18. Gli accrediti riguarderanno i beneficiari già in possesso del bonus, mentre i nuovi richiedenti riceveranno l’importo entro la fine del mese successivo alla presentazione della domanda.

Assegno di inclusione e supporto formazione e lavoro

Ottobre 2024 vedrà anche il pagamento dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) per coloro che ne hanno diritto. L’ADI è destinato a famiglie con un ISEE inferiore a 9.360 euro e può arrivare a un massimo di 6.000 euro all’anno, con aumenti in base alla composizione familiare. Il SFL, invece, offre un’indennità mensile di 350 euro per un massimo di 12 mesi a persone occupabili tra i 18 e i 59 anni che soddisfano specifici requisiti. Le nuove richieste di ADI e SFL verranno erogate a metà mese, mentre le ricariche successive saranno accreditate intorno al 26.

Carta acquisti: ricarica di ottobre

La Carta Acquisti prevede un contributo mensile di 40 euro, erogato ogni due mesi. Pertanto, a ottobre, la carta sarà ricaricata di 80 euro, che include il contributo di settembre e ottobre.

NASpI, CIG e assegno sociale: calendario pagamenti INPS ottobre 2024

I pagamenti relativi alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e alla DIS-COLL (Indennità di Disoccupazione per i Collaboratori Coordinati e Continuativi) sono solitamente accreditati a metà mese. La data esatta dipende dal momento in cui è pervenuta la domanda. Lo stesso vale per l’Assegno Sociale e la Cassa Integrazione (CIG), che seguono un calendario simile, con pagamenti previsti nella prima metà del mese.

Come verificare gli accrediti INPS

Per conoscere le date di accredito e verificare l’avvenuto pagamento, è possibile controllare il proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’INPS. In caso di dubbi o ritardi, è possibile contattare l’INPS o il proprio patronato di fiducia. È necessario disporre di identità digitali come SPID, CIE o CNS per accedere al servizio.