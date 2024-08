Sicilia, microalga tossica a Taormina: divieto di balneazione in un tratto

Valori dell'alga tossica superiori alla norma. Disposto divieto di balneazione a Taormina, in un tratto di Isola Bella.

Si chiama Ostreopsis ovata ed è una microalga marina tossica che è presente nel mare di Taormina. In un punto di Isola Bella, sono stati rilevati dei dati riguardanti questa microalga con valori superiori alla norma. Per questo motivo, il sindaco Cateno De Luca ha emesso un’ordinanza che dispone il divieto balneazione in uno specifico punto di una delle due anse della baia di Isola Bella.

Il divieto di balneazione è stato emanato anche a Capo Taormina, n corrispondenza della cosiddetta grotta del giorno. In questo caso, il problema non riguarda l’alga tossica ma le possibilità di caduta di macigni, così come per la “grotta azzurra”.