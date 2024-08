Meteo Sicilia, caldo ma pioggia e schiarite in arrivo: le previsioni

Meteo Sicilia: tregua per i primi giorni di questa settimana, con piogge in alcune province. Ma le temperature alte torneranno.

Meteo Sicilia: sembra esserci una leggera tregua dal caldo per questa settimana di agosto appena iniziata. In base alle previsioni, infatti, i primi giorni di questa settimana vedono un lieve calo delle temperature e con piogge e schiarite previste in alcune zone dell’Isola.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni da oggi, lunedì 5 agosto, fino a mercoledì 7 agosto.

Meteo Sicilia: lunedì 5 agosto

Calo delle temperature già visibile a partire dalla giornata di oggi, con le massime che si tengono lontane dai 40 gradi. A Catania, si registra la temperatura massima più alta dell’Isola, con 35 gradi. Il resto delle province si mantiene tra i 31 e 32 gradi, fatta eccezione per Enna e Palermo, con la massima rispettivamente di 28 e 29 gradi. Da segnalare, inoltre, pioggia e schiarite nell’Ennese e nel Nisseno, nel corso delle ore pomeridiane in cui, in stando alle previsioni, possono verificarsi anche forti precipitazioni.

Meteo Sicilia: martedì 6 agosto

Temperature che torneranno ad aumentare già da domani, martedì 6 agosto. Catania mantiene sempre la leadership come città più calda, affiancata da Siracusa con la massima che è di 35 gradi. Caltanissetta ed Enna rimarranno interessate nuovamente a precipitazioni abbondanti nelle ore pomeridiane. il resto dell’Isola si manterrà tra i 32 e 34 gradi di massima.

Meteo Sicilia: mercoledì 7 agosto

Fine della tregua prevista per mercoledì 7 agosto, con le temperature che tornano ad alzarsi nuovamente, soffermandosi sui 35 e 36 gradi di massima. Catania e Siracusa restano sempre le province più calde dell’Isola. Nel Nisseno e nell’Ennese ancora qualche nuvola con precipitazioni caratterizzerà la giornata. I venti saranno, invece, deboli e moderati ovunque.

Rischio incendi

Per quanto riguarda il rischio incendi, stando all’ultimo bollettino della protezione civile della Regione Sicilia, l’intera Isola è in allerta arancione, con un livello di pericolosità media. Si raccomanda, come sempre, alla massima attenzione.

Non pervenuti nel bollettino, invece, dati sul rischio di ondate di calore.