Concorso Polizia di Stato: in arrivo bando per 1000 agenti

Concorso Polizia di Stato: in arrivo bando per l'assunzione di 1000 agenti. Ecco le informazioni che si sanno al momento.

Concorso Polizia di Stato: sta per arrivare il bando per l’assunzione di 1000 agenti per il 2024. Lo prevede un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che autorizza a bandire e assumere unità di personale a tempo indeterminato appartenente al comparto sicurezza-difesa della Polizia di Stato.

I nuovi inserimenti serviranno a coprire il 100% del turn over del personale cessato dal servizio nel 2023 e per incrementare ed efficientare le attività di vigilanza e controllo sul territorio nazionale.

Ecco i dettagli che si sanno al momento, in attesa dell’uscita ufficiale del bando.

Concorso Polizia di Stato: a chi è aperto

In attesa dei requisiti che saranno presenti nel bando, il concorso, per esame, finalizzato all’accesso di un corso di formazione per diventare Agente di Polizia, è aperto a civili e a diplomati. Sarà, inoltre, necessario possedere idoneità psico-fisica e attitudinale.

Concorso Polizia di Stato: le prove previste

In attesa del bando che darà ulteriori dettagli e in base alle informazioni pervenute al momento, il concorso dovrebbe prevedere l’espletamento di:

una prova scritta d’esame , che consiste nella somministrazione di un questionario articolato in domande a risposta sintetica o con risposta a scelta multipla;

, che consiste nella somministrazione di un questionario articolato in domande a risposta sintetica o con risposta a scelta multipla; accertamento dell’efficienza fisica , tramite prove di corsa, salto in alto e piegamenti sulle braccia;

, tramite prove di corsa, salto in alto e piegamenti sulle braccia; accertamento dell’idoneità psico-fisica , tramite esame clinico, valutazione psichica e accertamenti strumentali e di laboratorio;

, tramite esame clinico, valutazione psichica e accertamenti strumentali e di laboratorio; accertamento dell’idoneità attitudinale mediante indagine conoscitiva e valutativa.

Alcune informazioni aggiuntive sugli accertamenti attitudinali si possono leggere sull’apposita guida per i concorsi di Polizia.

Quando esce il bando

Il bando dovrà uscire entro il 2024 ma, al momento, non è stata comunicata una data precisa di uscita.

Una volta che uscirà il bando, dovrà essere pubblicato sulla piattaforma inPA, il portale apposito per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione. Le domande, infatti, dovranno essere inoltrate da qui, accedendo con credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.